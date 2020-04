Graciela Alfano hizo un desnudo total en la red y avaló el sexo virtual

La mediática enloqueció a sus seguidores con un posteo que se llevó todas las miradas, tras proponer un «nude challenge». Mirá.

El médico infectólogo José Barletta causó furor en los medios y redes sociales luego de difundir diversas recomendaciones para evitar la propagación del COVID-19 a través de la vía sexual, indicando que es recomendable apelar a videollamadas, el sexo virtual y sexting para pasar la cuarentena sin riesgos e hizo hincapié en lavarse las manos luego de la masturbación, desinfectar pantallas y juguetes sexuales una vez concluido el acto. Partiendo de este consejo, Graciela Alfano se lanzó con un «nude challenge» , tras un posteo con desnudo completo que incendió las redes sociales.

En el mismo, la ex vedette se mostró sin ropa interior , un antifaz negro de encaje y de fondo sonando un clásico retro «I was made for loving you baby». «Nude Challenge. Aquí mi humilde colaboración a la recomendación del médico infectólogo José Bartletta, en el comunicado matutino del 17/4 del Ministerio de Salud, quien aconseja la práctica higiénica del SEXO VIRTUAL durante la PANDEMIA. Hago un llamado a la Solidaridad y propongo este desafío. Quién se animará?», lanzó sin filtro la mediática y desafió a que sus seguidores hagan lo mismo.

«¡Qué locura”, «me muero acá», «sos muy sexy», «me incendié», “muchas gracias, sos linda”, “sos genia”, “sos muy potra”, “fuiste, sos y serás una bomba”, “Sos una obra de arte para la vista de cualquier ser vivo”, “La rompiste, sos todo lo que está bien”, «que buena la foto y la fotográfa», fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores prendidos fuego por su posteo.