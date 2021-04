Gollan: «La cantidad de casos viene en un ritmo de crecimiento muy fuerte»

<!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536858881 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:»Cambria Math»; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:»»; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:»Calibri»,»sans-serif»; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:»Times New Roman»; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:»Calibri»,»sans-serif»; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:»Times New Roman»; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} –>

El ministro de Salud y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detallaron las medidas tomadas para enfrentar la segunda ola de la pandemia.





La Plata, 13 de abril de 2021.- El jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, presentaron detalles sobre la situación epidemiológica y sanitaria y el estado del esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los 135 municipios bonaerenses. Fue en el marco de una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Gobernación.



El ministro Gollan señaló que “la cantidad de casos viene en un ritmo de crecimiento muy fuerte”. En la última semana, el promedio diario de contagios alcanzó un récord de 10.032, superando ampliamente el techo que se había tocado la semana previa, de 6.020 casos. Como comparación, el pico de este indicador en la primera ola había llegado a 5.845 casos.



Gollan advirtió sobre el impacto de esta suba en el nivel de ocupación de camas de cuidados intensivos, que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue en ascenso y llega al 69,8% de las 2.956 camas existentes, lo que supera el pico de 65% que se había alcanzado en septiembre del año pasado. Actualmente se encuentran internados en estas camas 1.135 pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19. En el interior de la provincia, en tanto, la ocupación se ubica en un 42,5% de las 1.299 camas existentes, con 275 pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19.



La novedad respecto de lo ocurrido en la primera ola es que aumenta significativamente el número de pacientes jóvenes: “Los grupos etarios que se internan son las personas más jóvenes, la enorme mayoría son de 20 a 59 años. En paralelo, vemos que las curvas que marcan las poblaciones de mayor edad crecen en menor medida. Esto tiene que ver con las poblaciones que aún se cuidan más, pero también puede ser el inicio de la repercusión de la vacunación”, indicó el ministro.



En relación al avance del plan Buenos Aires Vacunate, Gollan explicó que se han aplicado 2.220.896 dosis, de las cuales 1.954.096 corresponden al primer componente y 266.800 al segundo, y agregó: “El 96,9% de los trabajadores de la sanidad ya está vacunado y muchos ya tienen las dos dosis. En la franja etaria de mayores de 70 ya estamos en el 73,88 % de cobertura de por lo menos una dosis”. No obstante, recordó el ministro, después de recibida la vacuna se debe esperar entre dos y tres semanas para que haga efecto, por lo que es importante que las personas vacunadas continúen con todas las restricciones y cuidados para reducir la posibilidad de contraer la enfermedad.



Bianco, por su parte, presentó la situación del esquema de fases en la provincia: 62 municipios están en fase 3, 66 en fase 4 y 7 en fase 5. Al respecto, el Jefe de Gabinete señaló: “El jueves fue publicado el DNU de Presidencia de la Nación a partir del cual nosotros establecimos y adaptamos a las especificidades de la provincia, puntualmente nuestro sistema de fases”. Bianco explicó que para definir qué distritos pasan a fase 3 se utilizaron los criterios adoptados por el Gobierno nacional para identificar los municipios de alto riesgo epidemiológico, a partir de tres indicadores: 1) distritos con una población mayor a las 40.000 personas, 2) que esos distritos hayan tenido en los últimos 14 días un aumento de casos de por lo menos el 20% respecto de los 14 días anteriores, 3) incidencia: distritos en los que en los últimos 14 días se haya producido un equivalente mayor de los 150 casos cada 100.000 habitantes, independientemente de su cantidad de habitantes. Bianco aclaró que en la definición del Gobierno nacional estaban incluidos casi todos los distritos del AMBA salvo algunos, por lo que el Gobierno provincial decidió incluirlos para trabajar a todo el AMBA como un espacio sanitario único. Asimismo, para aquellos distritos del interior con una población menor a 40.000 habitantes se analizó la situación uno por uno para determinar si correspondía que pasen a la fase 3 en virtud de los casos y aplicando criterios similares.



El Jefe de Gabinete destacó que “trabajamos mancomunadamente con todos los intendentes e intendentas para hacer cumplir los protocolos y luchar contra esta pandemia”. “Día tras día estamos monitoreando el aumento de casos y de ocupación de camas para evaluar si se requiere la implementación de medidas más restrictivas y seguimos trabajando en coordinación con el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, finalizó Bianco.