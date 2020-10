¿Gobierno pedófilo? Macri, Awada y Larreta, “peligrosos pederastas”, según portal español

“Mauricio Macri -presidente argentino- y su esposa, peligrosos pederastas. Secretos de Estado detrás de la muerte de Natacha Jaitt”. Bajo ese título, La Tribuna de España publica un artículo en el que sostiene que “todos los integrantes de la trama de pederastia están detenidos o con orden de búsqueda y captura internacional, a excepción del presidente Macri y su esposa que están siendo protegidos por la corrupta justicia argentina”.

En la nota, firmada por Juan Lankamp y Bernardo Maqueda, se señala que «Mauricio Macri y su esposa, la primera dama argentina, Juliana Awada, disfrutaron en 2010 de su luna de miel en la casa del pederasta, condenado por la justicia de Argentina, Gabriel Conde«. También cuenta que Macri y Conde «son amigos desde que el actual presidente de la república de Argentina presidía el club de fútbol Boca».

Asimismo, el portal español sostiene que, «según afirma Lorena Martins (que tuvo que huir de Argentina para proteger su vida y que -pese a gozar de asilo en España- en la actualidad reside en México), ‘Mauricio Macri pedía niñas menores de edad’”.

Luego, el artículo de La Tribuna de España comenta que «un prostíbulo ubicado en la calle Anchorena de Buenos Aires, de cuatro pisos, era el lugar de encuentro donde a Macri le servían niñas –cuanto más pequeñas mejor-; en la actualidad este mismo negocio de pederastia se habría trasladado a la calle Chacabuco al 300 de capital Federal y no sólo gozaría de impunidad judicial sino que estaría siendo protegido por la mismísima policía bonaerense. Prostíbulos del mismo negocio de trata de menores funcionan –dentro de una organización de millonarios ingresos- en Flores, Floresta y otros barrios».

«Lorena Martins denunció a su propio padre, Raúl Martins como administrador de esta red de pederastia de prostíbulos donde se ofrecían niñas y niños a personalidades muy influyentes de la vida política, empresaria y judicial de Argentina», añade la nota.

El portal español le atribuye a Rachel Holway, de la ONG Alerta Vida, haber sido «la primera persona en recibir la denuncia de una Lorena Martins cuya vida ya estaba más que amenazada y que ahora, tras el asesinato de Natacha Jaitt, todavía corre mucho más peligro. ‘En realidad fui la primera persona que recibió la denuncia de Lorena Martins cuando ella estaba en México. En ese momento me comuniqué con las autoridades nacionales, de Argentina para que la protegieran’».

Luego el artículo sostiene que «La justicia argentina procesó en su momento a todos los integrantes (excepto a los Macri) y en el 2016 ordenó la búsqueda y captura de Martins. Existen más de 30 denuncias contra Martins y siempre la sombra de Mauricio Macri está detrás, como si Martins cargara sobre su espalda sus delitos y los del matrimonio de Mauricio Macri y Juliana Awada».

Finalmente, en la nota se consigna que «Marcela era la recepcionista de uno de los burdeles en Anchorena donde se prostituían niños y niñas. Había trabajado como secretaria de Mauricio Macri en Buenos Aires: sabía demasiado (como Natacha Jaitt). Le trasladaron a México y también murió en extrañas circunstancias».

https://twitter.com/TribunaEspana/status/1102194663514099712

Por otra parte, La Tribuna de España también denuncia que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, «fue sorprendido abusando de un niño de 5 años en lo que ya se conoce como «la Habitación Salta 370«.

Añade que «Rodríguez Larreta fue denunciado por este hecho ante el Juzgado Criminal y Correccional número 60, del que es titular el juez Luis Alberto Schegel».

Por último sostiene que, «además, el periodista peruano Pedro Francisco Abad Añazgo, afirma haber sido testigo presencial de los hechos y haber encontrado al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y a otro hombre adulto, apellidado Donatello, desnudos junto a un menor de 5 años de edad».

Finalmente, el medio español aclara: «No inventa nada La Tribuna de España. No “fabricamos Fake News” por mucho que intenten desprestigiarnos. Hacemos el periodismo que la mayoría de medios argentinos (lo mismo que ocurre en España con «la prensa del sistema«) no se atreve a practicar ni por asomo: no en vano, algunos de los más despreciables pederastas -tal y como seguiremos informándoles en sucesivas publicaciones- son propietarios de grandes medios de comunicación de Argentina».