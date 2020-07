Ginés González García: «Pedimos a laboratorios prioridad en la provisión de la vacuna para Argentina»

En declaraciones radiales, el ministro de Salud contó que recibió con satisfacción la propuesta de los laboratorios Pzizer y VioNTech para probar la vacuna contra el Covid en el país, pero aclaró que aún no hubo una presentación oficial ante la ANMAT.

El ministro de Salud, Ginés González García, sostuvo hoy que las autoridades sanitarias vienen conversando con «varias firmas» de laboratorios para que desarrollen testeos de vacunas contra el coronavirus en el país, y cambio de autorizar esos proyectos se les exige «prioridad en la provisión cuando esté y también que haya transferencia de tecnología».

«Son varias las firmas con las que estamos hablando, hay muchos proyectos mundiales. Y les pedimos dos cosas: que nos aseguren una cierta prioridad en la provisión de la vacuna cuando esté y también que haya transferencia de tecnología, que la vacuna se pueda desarrollar en nuestro país, porque si no la producción no va a alcanzar», señaló.

En declaraciones radiales, el funcionario contó que recibió con satisfacción la propuesta de los laboratorios Pzizer y VioNTech para probar la vacuna contra el Covid en el país, pero aclaró que aún no hubo una presentación oficial ante la ANMAT.

«Esperamos que haya más de una presentación en los próximos días», se entusiasmó, y agregó que están en tratativas con varios laboratorios internacionales.

Consultado sobre las razones por las cuales las firmas de laboratorios están posando sus ojos en Argentina para desarrollar pruebas, González García consideró que «un país acreditado como consecuencia de las instituciones, de sus investigadores y por tener una agencia regulatoria que legaliza y legitima esto (Anmat)».

En otro orden, señaló que aún no sabe a ciencia cierta qué sucederá con la cuarentena después del 17 de julio, ya que dependerá de la evolución epidemiológica y de los resultados de las medidas, pero deslizó que el escenario más probable es el de «cierta flexibilización».

«Creo que va a haber una cierta flexibilización, no lo voy a decidir yo, pero creemos que en términos psicológicos, sociales y económicos a nadie le gusta ser restrictivo, que la gente esté enojada. Hay situaciones que tienen que ser contempladas, pero la decisión será en armonía, en el consenso que hemos tenido desde el primer día», resumió.

Por otra parte, ante la confirmación del calendario de la vuelta al fútbol en competiciones de la Conmebol prevista para mediados de septiembre, indicó que aún no hay fecha para el retorno de los entrenamientos de los equipos argentinos.

«La medida se tomó desde la política de algunos de los países que la integran y que no han hecho caso de cuál es la situación epidemiológica. Entonces un país que se cuida se encuentra en desventaja y vamos a hablar de eso después de que pase este período. Es lo que yo hablé con la AFA. Seguramente vamos a buscar una manera de que los equipos argentinos no queden en desventaja«, resaltó.