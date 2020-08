Gimena Accardi le cortó el pelo a Nico Vázquez ¡y lo mató!

La actriz se encargó del cambio de look de su pareja, a pesar de que algunas peluquerías ya abrieron. Mirá el video y cómo lo dejo.

Algunas peluquerías ya abrieron en el AMBA, pero igualmente Gimena Accardi quiso probar suerte y cortarle el pelo a su marido, Nico Vázquez. Lamentablemente para el actor, el resultado fue desastroso, pero afortunadamente para miles de personas, gran parte del proceso quedó grabado, por lo que la pareja protagonizó un divertido momento en las redes.

“Puede fallar. Vayan a la peluquería”, advirtió el artista en su cuenta de Instagram junto al video que muestra como la actriz se desempeñó con su cabeza, rebajando el pelo de los costados con una máquina, aunque de manera desigual.

“A ver, pará. Mostrame un segundo”, le pidió Nico a Gime cuando ya se veía venir que su corte no iba a quedar como él esperaba, para luego verse en el espejo y gritar sorprendio.

“¡¿Qué?! Algo pasó”, exclamó el fanático de River Plate, que luego, tras una edición del video, se comparó con Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), interpretado por Robert De Niro.

“¡¿Qué?! Algo pasó”, exclamó el fanático de River Plate, que luego, tras una edición del video, se comparó con Travis Bickle, el protagonista de Taxi Driver (Martin Scorsese, 1976), interpretado por Robert De Niro.

“¿Qué me hiciste al lado de la oreja? No está bueno esto”, continuó el protagonista de Casi ángeles y ¿Quién es el jefe?, mientras que Accardi no podía contener la risa y aseguraba que el corte, al menos de un lado, quedó bien.

“En cuatro días crece”, le aseguró la morocha, pero el productor teatral le retrucó diciéndole que su cabello crecerá en “al menos cuatro semanas”.

Tranquilamente puedo hacer una obra de teatro en la que hago dos personajes

“Eso te pasa por distraerme cuando estoy concentrada”, fue la respuesta de Gime para Nico en el posteo de Instagram que cosechó miles de “me gusta” y centenares de elogios para los dos, debido a que además de haber demostrado una vez más el gran amor que se tienen, provocaron carcajadas por lo sucedido.

En sus historias, el intérprete también compartió la opinión de varios de sus amigos al ver su nuevo corte. “No, bol…. ¡Te mató!”, fue la contundente declaración de uno de ellos, mientras que el periodista deportivo Pablo Giralt lo comparó con el look que llevaba Brenda Asnicar en Cumbia Ninja.

Algunas peluquerías ya comenzaron a trabajar respetando los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus Covid-19, por lo que no sería alocado pensar que Vázquez ya esté llamando para sacar turno y solucionar el lío que le hizo su pareja en la cabeza.