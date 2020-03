Gigantezco panqueque de amaranto ¿Te animas a hacerlo?

Hacer recetas con semillas es totalmente interesante y para las personas que no cocinan a diario estos alimentos súper nutritivos es todo tan insólito y raro. No hay que espantarse, sino seguir investigando a través de la prueba y error de los sabores.

Esta mañana les traigo un panqueque de Amaranto que se puede hacer uno de gran tamaño o hacer varios pequeños.

Ingredientes:

– Semillas de Amaranto.

– Agua.

– Huevo

– Edulcorante liquido (Apto para cocinar.)

– Vainilla.

– Jugo de naranja exprimido.

– Polvo para honear.

– Almidón de maíz.

Procedimientos:

– Primero y principal hay que poner en remojo el Amaranto, aproximadamente 4 horas en la heladera. Así que, si es para desayunó recomiendo dejarlo la noche anterior y si es para la merienda después de almorzar.

– Retirarlo de la heladera y echarlo a una olla; cocinar por un par de minutos revolviendo constantemente para que no se peguen y antes de hervir retirar del fuego, dejar enfriar lo suficiente para no quemarnos.

– Si tienen una licuadora o una procesadora pueden poner el Amaranto con el agua y triturar. Las personas que solo tengan la Mini Pimer pueden separar el agua del Amaranto, triturar las semillas y después mezclarlo, es exactamente lo mismo.

– Buscar una media de tela vieja, lavarla y yo recomiendo cortar y solo dejar el pedazo que vamos a utilizar. Pasar toda la mezcla por la tela eliminando la mayor cantidad de excedente liquido.

– Poner las semillas trituradas en un bowl agregar un huevo, edulcorante, un poco de vainilla y la mitad del jugo de una naranja, aconsejó que sea exprimido y natural, mezclar cada ingrediente.

– Agregar dos cucharas de polvo para hornear y luego el almidón de maíz, revolver todos los ingredientes energicamente.

– Buscar una fuente enmantecar y poner harina para que no se pegue cuando se este cocinando.

– Llevar al horno, por un par de minutos. Tambien si tenes cocina a leña podes ponerla arriba y dejar que se cocine. El tiempo sera hasta que la parte de abajo salga con facilidad, luego dar vuelta y dejarlo cocinar por completo, la textura tiene que ser bastante solida.

Esta receta es compleja, y larga. Se puede hacer si tenes toda una tarde libre, es de lluvia o por que si. Un par de ideas es que al momento de emplatar usen alguna fruta, como Manzana y algún dulce si es casero mejor; de cereza, o durazno, acompañado de un jugo como de naranja.

Es nutritivo para una mañana que nuestro cuerpo paso toda la noche sin tener nada en el estomago y algo sanó como esto activaría cualquier metabolismo.