Ghigliani: «Sería interesante poder determinar cuál es el caso cero en el hiper»

Dialogamos con Gisela Ghigliani, Dra. y presidenta del bloque Frente de Todos en el Honorable Concejo Deliberante.

Habló de la posibilidad de que en un posible colapso de la salud, trasladen pacientes del AMBA a la ciudad. «En un contexto de crisis sanitaria en término de pandemia, las miradas de los sistemas de salud deben ser integrales y se borran esos límites jurisdiccionales. Hay una cuestión superior de que cada habitante de la Provincia pueda acceder al sistema de salud».

«Hay que dejarse de joder con generar discusiones en donde no debería haberlas», dijo con respecto a las ‘polémicas’ por el sistema sanitario.

En cuanto a la baja cantidad de testeos aleatorios (8 en total) que se hicieron en los barrios vulnerables de la ciudad, explicó que «no es una muestra representativa el número… en geriátricos hasta el momento no se han hecho. Al no tener todas las variables sobre la mesa, no es significativo».

«Sería interesante poder determinar cuál es el caso cero en el hiper», contó respecto al brote.

También habló de las manifestaciones que se realizaron en la ciudad por la expropiación de Vicentín, en especial, por los concejales del bloque Juntos por el Cambio que participaron de la misma: «en un contexto de brote (hiper), alentar a una marcha aunque sea en un auto, no me parecía prudente. Yo hubiera preferido una actitud más responsable de quienes tenemos responsabilidades institucionales, yo en lo personal no lo habría hecho».