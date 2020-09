Gervasio Bozzano: “Cambiemos no acepta que perdieron las elecciones”

LEGISLATURA BONAERENSE

El senador del Frente de Todos dijo que es lícito que el Ejecutivo solicite la devolución de 42 pliegos para cubrir cargos judiciales.

El senador bonaerense del Frente de Todos, Gervasio Bozzano, brindó más detalles sobre los pliegos para cubrir cargos judiciales que el gobierno de la provincia de Buenos Aires solicitó por decreto al Senado provincial “para poder revisarlos”.

En declaraciones a Siete Colores por Radio Provincia, señaló que la disputa legislativa es por “42 pliegos que envió la ex gobernadora Vidal, una vez casi resuelta su suerte electoral” y destacó que “es una posibilidad que también tuvo María Eugenia Vidal al momento de asumir”.

Bozzano explicó que “en ese momento había 126 pliegos y Vidal retiró 40. Es algo similar lo que está pidiendo el gobernador Kicillof” y destacó que a Juntos por el Cambio “les pareció lógico que lo hizo Vidal pero ahora han cambiado de opinión”.

En ese marco, destacó que “hoy nosotros somos oficialismo y minoría y Cambiemos es oposición y mayoría. El parlamento necesita del diálogo que se vuelve complejo por el número y porque Cambiemos, que no asumió que perdió, toma una iniciativa como si fuese gobierno”.

Bozzano señaló que entre estos 42 pliegos, “uno de los casos más emblemáticos que hay es el Tribunal de Casación Penal, porque es un lugar muy importante. Y están mandando dos pliegos, para dos vacantes y uno es el segundo del Procurador.”

Finalmente, dijo que “entendemos que no debe estar ahí porque integra la misma agrupación política judicial que el ex ministro Ferrari. Y a nosotros nos preocupa que vaya esa persona con esa línea a ocupar un cargo de esa envergadura.”