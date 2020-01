«Gay pasó un límite peligroso»

Así emitió el comunicado el bloque de concejales del Frente de Todos, luego de lo ocurrido el viernes en la ultima sesión del HCD

El bloque de concejales del Frente de Todos emitió un comunicado en el que tildó la estrategia del oficialismo de «trampa berrerta y artera».

Es que durante la sesión, el incremento se logró cuando se reemplazó a la concejala Gabriela Schieda por quien seguía en el orden de la lista en 2017: Anabella Castillo.

«EL INTENDENTE HÉCTOR GAY hoy (por ayer) cometió un atropello sin antecedentes en la historia democrática de la ciudad. Hizo una TRAMPA berreta y artera: reemplazar a una concejala opositora con una oficialista no resiste el menor análisis. Lo que vivimos hoy es de una gravedad inusitada y se resolverá por las vías que corresponda, pero no puede perderse de vista que esta BARBARIDAD tiene como única finalidad desviar la atención sobre los temas centrales. El Intendente Héctor Gay no vaciló en hacer cualquier cosa para aumentar el boleto de colectivo, perdonándole al mismo tiempo una deuda multimillonaria a grandes compañías telefónicas y bajándoles las tasas», dice textualmente el escrito.

Los ediles afirman además que «urgen así más que nunca las explicaciones de un Intendente que no podrá seguir jactándose de su apego a la institucionalidad ni mucho menos de la transparencia de una gestión que persiste en su receta de abusar de los bolsillos de los usuarios».