Gay contundente: “Para mí, no hay posibilidad de disputar la intendencia en 2023”

Aunque no cuestionó la avanzada de algunos intendentes por la re-reelección, se excluyó de la posibilidad de postularse para un tercer mandato. En una charla con Telefe Noticias, el jefe comunal también dijo que la provincia no distribuyó en los municipios los recursos extra que recibió de Nación, recalcó que “no había motivos” para el paro de recolectores, y que Bahía está “mejor” en relación a la pandemia, aunque advirtió que no hay que relajarse.

El intendente Héctor Gay anticipó que no se presentará para un tercer mandato al frente de la comuna bahiense, aunque la posibilidad quede habilitada por la justicia.

“Mantengo la postura que tuve siempre: estoy absolutamente de acuerdo con que haya una sola reelección”, le dijo el jefe comunal a Telefe Noticias en una entrevista en su despacho.

Fundó su postura en que los ejecutivos nacional y provincial tienen una sola reelección. “No veo que los ejecutivos municipales tengan que ser diferentes; no veo razones”, manifestó.

Un grupo de intendentes inició una demanda ante la Justicia para dejar sin efecto la ley de 2016 que estableció el límite a las reelecciones, y que había sido impulsada por la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y el dirigente del Frente Renovador Sergio Massa.

“Para mí, aunque legalmente exista, o hay posibilidad de volver a disputar la intendencia en 2023”, concluyó.

Coparticipación provincial

El intendente dijo que viene analizando con otros jefes comunales la distribución de fondos desde la provincia en forma de coparticipación. Gay cree que deberían haber llegado a los municipios parte de los fondos extraordinarios que Buenos Aires recibió desde la Nación.

“La Nación entregó muchos recursos adicionales a la provincia este año, la mayor parte de los cuales no fue coparticipada porque se dio con otra figura, y la verdad, es un tema que nos preocupa. (…) De raíz, todo dinero que va de Nación a provincia tiene que ser, en un 16%, ser coparticipado, y esto es un recurso importante”, señaló el funcionario.

Según explicó, junto a otros jefes distritales, está analizando la coparticipación para 2021.

Los recursos para cada comuna se reparten según un coeficiente en el que tiene mucho peso el sistema de salud y la ocupación de camas.

Gay cree que la pandemia va a distorsionar el panorama de la provincia haciendo aparecer a los partidos del conurbano como más necesitados que los del interior, ya que los datos para el coeficiente se toman en junio, cuando el Gran Buenos Aires estaba mucho más complicado con la pandemia que el interior.

Para contrarrestarlo, pedirán que a la hora de definir la coparticipación se considere el mismo número de referencia que este año.

Conflicto con los recolectores

Tras el paro del Sindicato de Camioneros que dejó sin recolección a la ciudad durante parte del jueves 19, el intendente dijo que no le encuentra justificación.

“No había ningún motivo para que se hiciese el paro, y no hay ningún motivo de preocupación para los trabajadores de Sapem, quedó en claro siempre que ninguno va a perder el trabajo”, enfatizó.

Los trabajadores decidieron la medida luego de la salida del presidente del directorio y ante la preocupación de que hubiera cambios en el trabajo de recolección que perjudican a los empleados o incluso, llevaran a la pérdida de puestos de trabajo.

“Me preocupa que ante cualquier inquietud se vaya a un paro. La realidad era que ayer en una reunión de media hora quedó todo en claro (…) Esa reunión se podría haber hecho antes del paro y el resultado hubiera sido el mismo”, recalcó Gay.

Estacionamiento bajo la Plaza Lavalle

La comuna realizó modificaciones urbanas en las calles que rodean al Mercado Municipal, creando pasos peatonales y espacios para que locales gastronómicos coloquen mesas y sillas. Esas iniciativas, dijo el intendente, volvieron a despertar el interés de empresarios en el proyecto de reforma de la Plaza Lavalle, ex Plaza del Sol.

“En ese contexto es que se han vuelto a arrimar algunos inversores privados sobre la posibilidad de trabajar en la plaza Lavalle”, explicó el intendente.

Gay reveló que existe una propuesta concreta: “está trabajando el Colegio de Arquitectos y tendrá que ir al Concejo Deliberante”, aseguró.

La pandemia en Bahía

Por último, el intendente Gay hizo una evaluación sobre la pandemia de COVID-19, tras el pico de agosto-septiembre que puso al sistema de salud al borde del colapso.

“Hoy la situación es: estamos mejor, van disminuyendo los casos, más fuerte disminuye la ocupación de camas (…) pero no podemos disminuir las medidas simples de higiene, de cierto distanciamiento, tapabocas, porque la pandemia sigue existiendo y el virus, está”, advirtió Gay.

El jefe comunal explicó que junto a su equipo está analizando qué actividades se abrirán y con qué protocolos de seguridad sanitaria.

Una de las decisiones que considera difícil de tomar es sobre la apertura o no del Balneario Maldonado. Señala que todavía se sigue analizando una definición porque, por un lado, se trataría de de una aglomeración grande de gente y difícil de controlar, pero al mismo tiempo, para muchas familias, representa la única posibilidad de acceso a un espacio recreativo en verano.