Galán impulsa un paquete de leyes para declarar la emergencia en violencia de género y volencia familiar

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la diputada del FR en TODOS, Débora Galán, presentó un paquete de proyectos en materia de género que incluye: la Declaración de Emergencia en Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de Buenos Aires por dos años, la Modificación de los artículos 23 y 59 del Código Procesal Penal de la Provincia y la Ley Presupuesto con Perspectiva de Género.

Desde el Observatorio «Ahora que si nos ven», difundieron cifras alarmantes respecto a femicidios ocurridos hasta el 30 de marzo, que alcanzaron las 86 víctimas de femicidio y 29 de ellos ocurrieron en Buenos Aires. Dentro de los datos destacados, se sucedieron 24 femicidios en el mes de marzo y 6 mujeres fueron asesinadas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En este contexto, Galán comentó: “Como diputada mi misión es, por supuesto, legislar para toda la Provincia teniendo en cuenta las problemáticas más urgentes y las más postergadas. Desde mi trabajo territorial, político y social tengo a mi alcance la herramienta que puede cambiar estructuras estancas; modificar, con el consenso de mis pares, todo lo que se nos ha negado por tanto tiempo: presupuesto y real acceso a la justicia”.

La diputada por la primera sección fue concejal del distrito de Moreno, donde el 19 de febrero de 2019 se declaró la emergencia por violencia de género y familiar, proyecto de su autoría y que hoy se encuentra vigente. Al respecto señaló: “Desde hace muchos años milito para que se respeten los derechos de las comunidades más vulneradas. La vida me llevó a que, desde la organización Matices, a la cual pertenezco, y desde mi distrito, Moreno, sostengamos un trabajo a conciencia y de corazón. Como concejal pude plasmar iniciativas de proyectos con esa mirada y postura, para tratar de erradicar las violencias machistas y las prácticas patriarcales, pero siempre el sistema es más fuerte y se manifiesta con personas que se resisten a los cambios”.

El proyecto de Emergencia por violencia de género y violencia familiar establece una duración de 2 años desde su sanción. Como así también la real implementación de la ley nacional 26. 485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” y la ley provincial 12. 569 de “Protección contra la violencia familiar“.

«Si bien declaramos una emergencia social en el verano, no estaba específicamente la de la violencia por razones de género y de violencia familiar. La Provincia de Buenos Aires es la que más casos de femicidios tiene desde hace muchos años, los departamentos judiciales del conurbano son los que más denuncias por violencia de género y violencia familiar tienen, muchos están desbordados y necesitan políticas públicas concretas, medidas efectivas y dinámicas para salvar vidas”, explicó Galán.

El proyecto, además, tiene por objeto optimizar los recursos necesarios para el correcto y eficaz funcionamiento de los programas provinciales de atención a mujeres y familias víctimas de violencia existentes y, también, de aquellos a crearse. Además, apunta a promover el derecho a denunciar en cualquier comisaría y no exclusivamente en las comisarías de la Mujer y la Familia.

El paquete incluye dos reformas a los artículos 23 y 59 del Código Procesal Penal provincial que amplían la facultad de actuación del fiscal para autorizar el dictado de las medidas de exclusión del hogar y restricción perimetral, que conocerá, en este caso, el Juez de Garantías. Sobre esto, Galán indicó: “Presenté las modificaciones al Código Procesal Penal que establece la posibilidad de que los fiscales ordenen el dictado de medidas de exclusión del hogar y restricciones perimetrales y no tener que esperar a que los Juzgados de Paz o de Familia tengan el tiempo para hacerlo, porque en situaciones de alto riesgo, un día o una semana, cuesta una vida”.

“Este sistema se empezó a implementar, hace mucho tiempo, en Tigre. La compañera Malena Galmarini y su equipo tienen un trabajo arduo en la problemática, con medidas desde el Poder Judicial con un fuerte trabajo en red y con políticas públicas que innovaron en eficiencia para erradicar la violencia de género. Hoy en día, en cuarentena, dan el ejemplo implementando una línea de WhatsApp de la Fiscalía de Género para las denuncias. El fiscal, de acuerdo a la valoración de riesgo, ordena la medida y el juez de garantías la dicta”, agregó.

Sobre el proyecto de Ley de presupuesto con perspectiva de género señaló: “Ninguna política pública es verdadera si no se le asigna presupuesto. Ninguna problemática o tema es real, ni tiene prioridad, si no se ve reflejado en el presupuesto de gastos. Por eso presenté el proyecto de Presupuesto con perspectiva de género, la incorporación de este principio como norma y lineamiento de formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto de gastos y recursos de la Administración Provincial y sus municipios”.

La diputada destacó que se trata de visibilizar todo el trabajo necesario para implementar la perspectiva de género en las áreas pertinentes donde “Género y Diversidad es transversal, ya que atraviesa Educación, Economía, Salud, Medio ambiente, Seguridad, entre otras áreas. Pero de eso se encargará el Ejecutivo”