Gabriel Solano: «El ajuste del FMI ya empezó»

El diputado de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano denunció que acuerdo con el FMI representará mayor ajuste y crisis social: «la presencia del FMI es muy negativa para Argentina. La plata de la deuda no está ni fue invertida acá, sino que se fugó. Pero ese acuerdo por la deuda lo vamos a pagar los trabajadores. Ya estamos viendo cómo: hoy mismo nos enteramos que no existirá el cuarto IFE. Ello cuando se acaba de anunciar un 40% de pobreza. Es una orientación politica: Argentina acaba de votar contra Venezuela en la ONU, a pedido de Trump. Son las condiciones políticas para el acuerdo con el FMI, que digita la política nacional, como también se ve en el Presupuesto 2021, que es un presupuesto de ajuste.»

«Esta crisis económica nos lleva a una nueva devaluacion si no vamos a medidas de fondo como repudiar la deuda y nacionalizar el comercio exterior y la banca. Ya sabemos lo que es el FMI: pobreza, ajuste, indigencia, que se vuelven a repetir. Eso es lo que denuncia el FIT. Planteamos que el pueble deje de pagar una deuda que no contrajo y una salida opuesta: sobre la base del no pago de la deuda y la ruptura con el FMI, de un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, a la nacionalización de la banca y del comercio exterior; promover una reorganización social y económica de fondo bajo los intereses de los trabajadores»