Gabriel Solano: “Ante el fracaso del gobierno, Alberto Fernández busca la salvación del FMI”

Gabriel Solano dijo: “Repudiamos la presencia del FMI en Argentina. El `saneo` de la economía que proclaman, será un pacto por más deuda para pagar la que no pueden pagar. Implicará más devaluación, con más carestía y ajuste en detrimento de las necesidades urgentes del país y de la mayoría trabajadora. Ya se demostró falso que el acuerdo con los bonistas resolvería las contradicciones en la economía. La crisis se agudizará con el acuerdo que pretenden con el FMI.»

Néstor Pitrola dijo: "El acuerdo con el FMI ya tiene su expresión en el dibujo del `Proyecto de Presupuesto 2021` que presentó Guzmán, en los despidos, el robo a los jubilados, y las (pocas) paritarias a la baja. La "sarasa" de Guzmán fue para encubrir que el presupuesto 2021 es para bajar el déficit fiscal con desvalorización de los salarios, las jubilaciones y el recorte de la asistencia social. Al tiempo que buscan cristalizar las reformas previsional y laboral que ya están avanzando por medio de decretazos y en los gremios a través del pacto UIA-CGT-Gobierno. El Frente de Izquierda plantea una salida opuesta: sobre la base del no pago de la deuda y la ruptura con el FMI, de un verdadero impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, a la nacionalización de la banca y del comercio exterior, promover una reorganización social y económica de fondo, bajo los intereses de los trabajadores y no de los usureros a quien entregamos los recursos estratégicos y las condiciones de vida de la población."