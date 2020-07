Fuerte repudio a los dichos de Ivana Nadal: «No sé bien cómo es que se construyó esta campaña de odio hacia mí»

La modelo grabó un video en el cual dio consejos para el bienestar de una persona pero uno de ellos no cayó bien en los usuarios de Twitter.

Este viernes, Ivana Nadal se convirtió en tendencia en Twitter debido a un dicho que no cayó para nada bien en los usuarios de la red del pajarito. La modelo publicó un video en su cuenta de Instagram en el cual lanzó algunos consejos para el bienestar espiritual de una persona como por ejemplo soltar las angustias que padece mucha gente.

«Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. Puede ser alguien no tan apegado a vos en cuanto a lo familiar, pero cercano a vos en cuanto tu vida. Puede ser que se te haya ido un apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad», fue la recomendación de Nadal. El consejo de soltar un dolor como el fallecimiento de un hijo repercutió en Twitter, donde la periodista fue fuertemente criticada.

Después de la polémica, Ivana grabó un nuevo video donde realizó un duro descargo contra todos los que la cuestionaron. «No sé bien qué está pasando, ni quién tergirversó mi mensaje o cómo es que se construyó esta campaña de odio hacia mi video ni lo que quiero compartir y comunicar. Lo único que quiero es desearles mucho amor, mucha comprensión y compasión», arrancó diciendo.

«Las cosas horribles van a seguir pasando en tu vida. Quienes me siguen saben que siempre les digo esto, y quienes no, les doy la bienvenida y les cuento que, por supuesto, las cosas malas pasan. Pero yo aprendí a ver la vida desde un lugar amable y lindo y me ayuda un montón», continuó la instagramer. «Solamente quiero ayudar al otro, nada más. Quien no quiera, que no vea el video, que no lo comparta, que no me siga. Pero dejemos de dar odio, por favor. Regalemos un poco más de amor», concluyó.