Fuerte cruce entre Moria y Carolina Aguirre por el caso Jimena Barón

La conductora y la guionista intercambiaron duros dardos mediáticos.

La polémica promoción de un tema de Jimena Barón con referencias a la prostitución generó un inesperado conflicto entre Carolina Aguirre, quien criticó la actitud de la cantante, y Moria Casán.

Después del tremendo descargo de la guionista, la conductora salió en defensa de “la cobra”: “La guionista de ATAV, nuestra Virginia Woolf de cabotaje, le dio para que tenga a Jimena Barón… Esta mujer, que es muy inteligente, le dice barbaridades a Jimena, ejerce violencia verbal. Una cosa es decir algunas cosas y otra cosa es decir otras cosas. Ella está defendiendo la abolición de la prostitución porque dice que es trata de personas».

Aguirre respondió fuerte. “Chicos para los que me preguntan qué hace Moria Casán hablando de mí, es re simple», escribió en una historia que subió a Instagram, para luego mostrar una captura de WhastApp con una productora de Incorrectas, que según ella habría dado pie a la picante crítica de la diva. «Hola, Carolina, ¿cómo estás? Soy Débora, productora de Moria en Incorrectas», dice el mensaje, que no tuvo respuesta. En esa misma placa, la escritora destacó: «No le quise dar una nota«.

Casán retrucó en Twitter: “No me meto en la producción, no sabía que existías y recién me entero de los invitados tanto telefónicos como los del piso cuando llego al canal. No soy productora, soy conductora. Seguí bañándote vestida. Kisses #sorora WOOLF”.