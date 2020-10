Frente al cepo, más Argentinos eligen comprar productos en Chile: Están a mitad de precio y llegan sin restricciones

Las ventas eCommerce están en una etapa de fuerte expansión en todo el planeta. Frente a las nuevas restricciones a la compra de productos en el exterior en moneda extranjera, que ahora también involucra el comercio y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas como así también a la adquisición de dólar ahorro, las personas comienzan a buscar alternativas para comprar productos más baratos. En este contexto, existen varias formas de comprar productos a través de MercadoLibre Chile a mitad de precio.

Los vuelos comerciales arrancan la semana próxima en la Argentina y los pasajes a Santiago de Chile ida y vuelta en Despegar cuestan entre $18.000 y $20.000. Se puede ir a comprar productos a precios imperdibles en Chile y volver a Argentina en menos de una semana por alrededor de $20.000 a través de LATAM.

Si decidiéramos volar la próxima semana de octubre, del 26 al viernes 30 de este mes, a Chile el precio final del pasaje es de $17.922, según el sitio Despegar. Los primeros días de enero 2021 el pasaje a Chile costaría $14.000. Los precios de los pasajes a Chile son accesibles y los precios de productos de tecnología también. La estadía en un hotel tres a cuatro estrellas en Chile cuesta entre $50.000 y $65.000.

Para comprar en MercadoLibre Chile desde Argentina, se necesita una tarjeta de crédito internacional. Los impuestos del 30% y 35% actúan sobre compras en moneda extranjera. Por tanto, si compramos en MercadoLibre Chile figurarán los impuestos al final del resumen de la tarjeta. El Banco Central anunció que cada compra con tarjeta en el exterior restará el cupo mensual de US$ 200. Por ejemplo, si gastás US$ 50 en una compra, solo podés comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, gastás US$ 300, es decir te excedés del cupo de US$ 200, el mes próximo solo podés comprar US$ 100.

Una vez que elegimos una tarjeta de crédito internacional, se efectua el pago. Cuando el vendedor envíe el producto nos llegará a través de la aplicación un código de seguimiento. Para que no haya ningún inconveniente y nos llegue a casa, los envíos tienen que ser solicitados a través de Correo Argentino. En un primer lugar, el sitio de Correo Argentino nos pedirá un registro y nos obligará a ingresar los datos personales y validar la cuenta. En segundo lugar, debemos reflejar el aviso de compra en la pestaña de envíos internacionales de la página.

Automáticamente cuando el producto llegue a Argentina, el envío será notificado a tu casilla de mail. Correo Argentino avisará la fecha aproximada en las que recibirás el producto. La entidad exigirá el pago de una tasa y tu firma en una declaración de contenido para comprobar que el producto llegó correctamente.

Existen productos seleccionados en MercadoLibre Chile que tienen envío a Argentina. Se recomienda preguntarle al vendedor si tiene algún inconveniente de enviar el producto al país antes de realizar la compra para estar 100% seguros. Los productos más comunes comprados por argentinos en Chile son teléfonos celulares y tecnología en general. También la indumentaria tiende a ser más barata en Chile que en Argentina.

La comparación de precios: Chile vs Argentina



iPhone XS Max 64 GB, MercadoLibre Chile.

Un iPhone XS Max 64 GB cuesta $799.990 en MercadoLibre Chile. A cambio oficial chileno, costaría unos $77.677 pesos argentinos. Sumando los impuestos del 30% y del 35%, su precio final es de 99.399 pesos argentinos.

En MercadoLibre Argentina, un iPhone XS Max 64 GB cuesta $249.989. La diferencia de precio en productos Apple es alta. La tienda oficial Apple ya no vende el modelo XS nuevo, sin embargo el iPhone XR (una versión superior) continúa siendo comercializado y tiene un valor de US$ 499, unos $70 mil.



iPhone XS Max 64 GB en MercadoLibre Argentina.

La PlayStation 4 500GB en Chile cuesta $374.990. Serían alrededor $36.411 argentos. Con los impuestos del 30% y 35%, costaría $43.311.





En MercadoLibre Argentina se puede encontrar el modelo de 1TB a $63.999. La diferencia de precio en este producto está justificada: la PlayStation 4 de 500 GB es más barata que la de 1TB de memoria.



Notebook HP 240 G7 en Chile.

La Notebook HP 240 G7 está publicada en el MercadoLibre de Chile a un valor de $389.900. En pesos argentinos sería $37.858. Teniendo en cuesta los impuestos, su valor final es $45.033. En MercadoLibre Argentina, esta misma computadora cuesta $84.985.



Notebook HP 240 G7, MercadoLibre Argentina.

En Chile, el celular Samsung Galaxy A20 32GB cuesta $164.990, alrededor de $16.020 argentinos. Sumando los impuestos del 30% y del 35%, su precio final es de $19.056.





En Argentina, el mismo modelo cuesta $64.000 en MercadoLibre. No obstante, en la tienda oficial de Samsung Argentina, el modelo A20s, con algunas características más destacadas, puede conseguirse por $ 22.999.





En MercadoLibre Argentina, un televisor Samsung 43 pulgadas cuesta $38.999. En MercadoLibre Chile, ese mismo televisor (incluyendo los respectivos impuestos) cuesta $27.719 pesos.





El celular Xiaomi Redmi Note 9 es uno de los modelos más comprados por los argentinos en el último tiempo. En MercadoLibre Argentina, este smartphone cuesta $42.900 mientras que en Chile vale $23.099 pesos, incluyendo el 30% y 35%.