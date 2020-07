Frederic sobre la desaparición de Facundo Castro: “No podemos descartar ninguna hipótesis”

La ministra de Seguridad expuso en el Congreso y contó que envió 200 efectivos a patrullar la zona y hacer rastrillajes. Los delitos bajaron en el primer semestre.

La ministra de Seguridad Sabina Frederic expuso este jueves ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado y confirmó que colabora con los rastrillajes para dar con el paradero de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años oriundo de la localidad de Pedro Luro desaparecido desde el 30 de abril pasado.

“Nosotros no podemos descartar ninguna hipótesis”, admitió Frederic y dijo que desplegó “200 efectivos de las fuerzas federales en la zona donde se lo vio por última vez” que realizaron rastrillajes hasta unas horas antes de su exposición.

“La hipótesis de que la responsabilidad fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no puede ser descartada. La de que el muchacho está en un lugar y no quiere que se sepa puede ser otra; o que pudo haber ocurrido algo y no es que haya sido responsable la Policía”.

“Todas las líneas tienen que sostenerse hasta que alguna de ellas se caiga. Por ahora no se cayó ninguna, los peritajes sobre camionetas pertenecientes a la policía bonaerense no se concluyeron, todavía no pasaron a la instancia de laboratorio, por lo cual hay que esperar”.

“Tenemos la convicción de que es fundamental que la Justicia actúe sin adelantar posicionamientos que puedan ser leídos como una intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Nos mantenemos en todos los casos dejando que la Justicia trabaje y que las fuerzas federales avancen en su tarea”, cerró la ministra ante una consulta del radical Pablo Blanco.

La desaparición de Castro es un reclamo de Cambiemos y durante la conferencia de Alberto Fernández con sus jefes legislativos, Máximo Kirchner garantizó que el gobernador “no va a encubrir a nadie. Se va a investigar. Es un buen momento para debatir una Ley de violencia institucional”.

Ante los legisladores Frederic dijo que el índice de delitos comunes, como robos y homicidios, descendió durante el primer semestre de 2020 respecto al mismo período del año pasado como consecuencia de la cuarentena y que el 40% de las fuerzas federales están afectadas a controlar el confinamiento y sólo el 0,7 por ciento de sus efectivos se contagió de coronavirus.

“Entre enero y mayo de este año se registraron 309 robos cada cien mil habitantes: un 26 por ciento menos que en 2019. En ese año se produjo un importante aumento en ese tipo de delito, así como en robos agravados comparado con 2018”.

“Está asociada con la disminución de la circulación de personas. En abril hubo una abrupta caída de los delitos y un ligero incremento en mayo. Sobre los casos de asesinatos, Frederic afirmó que se registraron 855, un “cinco por ciento menos que en 2019”.

“Lo que vemos es que tenemos una lenta caída en homicidios que se interrumpe en mayo que es el mes en el que empieza a haber un ligero aumento. Bajaron las incautaciones de drogas durante el período de aislamiento. Se interrumpió el tráfico de drogas comunes, no así el de las drogas sintéticas que se viene incrementando desde principio del año y que son más fáciles de transportar”, destacó.

Frederic detalló el nuevo protocolo de ciberpatrullaje que reemplaza el que aplicaba Patricia Bullrich y nunca fue publicado en el Boletín Oficial. Confirmó que ya están nombrados los legisladores que supervisarán su implementación.

Ante una pregunta de la senadora macrista Gladys González, Frederic afirmó que “las fuerzas federales tienen un importante despliegue en la Provincia de Buenos Aires para optimizar, colaborar y apoyar a la Policía de Buenos Aires. Hay 7500 efectivos de las fuerzas federales están desplegadas en 31 distritos del Gran Buenos Aires. Lo que promedia que en cada uno de los distritos hay entre 150 y 200 efectivos”.

La ministra también resaltó que “hubo un incremento significativo de delitos contra la salud pública”, en referencia a las infracciones por no cumplir con la cuarentena ordenada por el gobierno nacional.

“Es un año completamente inédito. Al tener al 44 por ciento del total de las fuerzas federales afectados a operativos, 38.807 efectivos de los 90 mil integrantes, tuvimos un alto reporte de infracciones a estos artículos”, puntualizó.

Frederic detalló que hasta el 15 de julio las fuerzas federales realizaron “casi 17 millones de controles a personas y más de doce millones de controles a vehículos. Hubo 106 mil personas infractoras y, de estas, 87 mil fueron puestas a disposición del Poder Judicial y 2300 detenidas”, señaló.

No obstante, reflexionó que “aunque hay una cantidad importante de infractores, la evaluación que hacemos es que el acatamiento fue positivo”, ya que, según los datos recabados, se pasó “de tener a un dos por ciento de infractores al principio de la cuarentena a tener en la actualidad un 0,3%”.

La ministra relató que la irrupción del coronavirus a mediados de marzo obligó a “reorganizar las fuerzas de seguridad federales para dar cumplimiento al ASPO”, lo que “interrumpió la planificación original. En los cuatro meses de aislamiento se puso en marcha el programa de prevención del delito al servicio de la prevención de la propagación del virus”.