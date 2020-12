Franco Fri podría ser el autor de otra violación

Este sujeto fue detenido el pasado viernes 27 de noviembre una vez que fue identificado por una mujer que sufrió un ataque sexual en calle Pedro Pico al 600.

El joven fue acusado de violar a una mujer. Ahora fue reconocido por otra víctima, a quien habría ultrajado durante el mes de octubre. La femenina lo denuncio por un abuso con acceso carnal.

Dado que la situación judicial del joven se complica aún más.

Para agregar, la fiscal Agustina Olguín menciono que fueron los propios amigos de Fri quienes desmintieron «enseguida» su coartada.

«La víctima lo reconoció, por lo que nosotros ahora tenemos un plazo de 15 días para pedir la conversión de aprehensión a prisión preventiva. Nos restan ciertas dirigencias probatorias, como una pericia médica y otras testimoniales para reforzar la hipótesis de fiscalía», sintetizó.

Respecto de los dichos del imputado, Olguín explicó que «él negó ser el autor del hecho, negó haber estado en ese lugar y aseguró que se había quedado a dormir en otra casa con amigos. En este punto nosotros tenemos la obligación de averiguar en todo caso si la coartada es cierta o no, por eso se han tomado ciertas declaraciones testimoniales, pero lo desmintieron enseguida».

A partir de una reconstrucción a base de dichos de los testigos que se encontraban al momento del arresto en una de las viviendas de calle Misiones al 500. Fri pregunto, “¿Por qué me detienen?”, el agente responde; “Abuso Sexual”, y el para rematar agrega, ¿” Pero vos viste la pinta que yo tengo?, a mi me pagan por tener relaciones, yo no abuso.”