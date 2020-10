Francia endurece sus restricciones sanitarias para frenar los rebrotes de coronavirus.

El aumento acelerado de contagios podría provocar más muertes que la primera ola.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles que el país regresará a un confinamiento estricto para evitar los rebrotes de coronavirus. La medida comenzará este viernes y se extenderá, al menos, hasta el primero de diciembre.

Deberán cerrar los bares, restaurantes y negocios no esenciales. El teletrabajo deberá ser generalizado donde sea posible y las instituciones de educación superior tendrán que brindar clases virtuales. Se exigirá una declaración escrita para justificar las salidas.

Las medidas restrictivas se diferenciarán del confinamiento al que se sometió el país entre marzo y mayo porque las escuelas permanecerán abiertas con protocolos sanitarios más fuertes. También estará permitido el funcionamiento de las oficinas de servicios públicos.

Las fronteras del país no se cerrarán con la Unión Europea, pero estarán prohibidos los viajes a Francia desde un país que no pertenezca al organismo supranacional. “Si en dos semanas tenemos la situación bajo un mejor control, podremos revaluar las cosas y esperamos abrir algunos negocios, en particular para las vacaciones de Navidad”, dijo el mandatario.

El presidente se mostró preocupado por la situación sanitaria y anticipó que la segunda ola será “más dura y mortal” que la primera. Francia reportó este miércoles casi 33.500 casos y 523 muertes, lo que lo ubica en quinto lugar en la lista de los países con más contagios y séptimo en la de los decesos.