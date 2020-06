FOTOS: Miriam Lanzoni bañada en sudor muestra su tanga

La actriz Miriam Lanzoni publicó unas provocativas fotos en Instagram que dejan ver de nuevo la obsesión que tiene la actriz por su físico.

Miriam Lanzoni publicó una serie de fotos en Instagram donde se le ve «bañada en sudor» y mostrando parte de su tanga.

La conductora compartió con sus seguidores parte de su rutina de ejercicios que, aseguró, le está costando pero sigue con perseverancia.

Las imágenes la muestran en posiciones provocativas, con énfasis en su cola y, además, en una de ellas se baja un poco la malla de ejercicios y deja ver parte de sutanga azul que combina a la perfección son su atuendo y hasta con el balón de ejercicios que muestra en las fotos. «Lo que me está costando entrenar, no tiene nombre», inicia con esta frase el post en Instagram que acompaña con un par de fotos provocativas.

Incluso se compara con el astro del básquetbol Michael Jordan por el esfuerzo que supone para ella mantenerse en forma en esta pandemia. «La garra que le estoy poniendo es nivel Jordan en una final…» Visiblemente sudorosa, lo que da cuenta de su esfuerzo por los ejercicios de fin de semana, refirió: «Domingo ahí me tenés, bañada en sudor! Ustedes?».

Pero todo se trató de una estrategia publicitaria pues, seguidamente, dejó las señas de un concurso en Instagram para quienes quieran unirse a su rutina de ejercicios. La obsesión de la ex pareja de Alejandro Fantino, Miriam Lanzoni, por su físico ha traído algunas polémicas. Recientemente, comentó que puede comer ciertas cosas gracias a un complemento que la ayuda a no subir de peso. Esto desató la ira de Romina Pereiro, que es una reconocida nutricionista, subió a sus cuenta de Instagram una crítica a través de una edición de video. Pereiro comentó muy molesta y seguramente esperando que sus seguidores no crean en este tipo de suplementos mágicos que realmente no funcionan: “¡Pero, además, se dice cualquier cosa! ¿Qué hidratos son buenos para la cola? Es una barbaridad”.