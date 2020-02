The Batman estará protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves.

Foto: se filtran las primeras imágenes de The Batman ¡Increíble! Comenzó el rodaje de The Batman y ya tenemos las primeras imágenes. Robert Pattinson le dará vida nuevamente al Caballero de la Noche bajo las ordenes de Matt Reeves The Batman será la nueva adaptación del clásico de DC Comics traido a la pantalla por Warner Bros. Además de Pattinson, grandes estrellas conforman el elenco principal del film: Colin Farrell, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, y Andy Serkis, entre otros. The Batman se estrenará mundialmente el 25 de junio de 2021 Hace algunos días, se había presentado el primer teaser trailer en donde se podía ver parte del nuevo traje del héroe al mando de su director Matt Reeves.

Este viernes 21 de febrero se filtraron las primeras imágenes del nuevo traje del justiciero de Ciudad Gótica. The Batman se está rodando en el Reino Unido.

Sin embargo, aparentemente no serían fotos de Robert Pattinson sino de su doble de acción. Las imágenes no muestran muy bien su rostro, pero su barbilla parecería no coincidir con el protagonista de Crepusculo.

#Espectacular imágenes de #Batman, ustedes que opinan, el que usa el traje es un doble de #RobertPattinson? #TvRadioMx De todos modos puede ser magia del maquillaje y probablemente sea el mismo Pattinson. Lo cierto es que podemos ver perfectamente como sera la Batimoto. Pero también hubo un conflicto con eso…

O Vampiro-Morcego mal começou a pilotar a moto e…

Esse filme do Batman promete.#batman #RobertPattinson

Cada vez falta menos para ver al Caballero de la Noche de nuevo en acción. Esperaremos que sigan filtrandose nuevas imágenes y escenas de una película que promete arrazar con la taquilla mundial.