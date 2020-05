Fórmula 1: Finalmente no se correrá este año en Holanda

La primera edición del Gran Premio de Holanda de Fórmula 1, dentro de la era actual de la máxima categoría del automovilismo, fue postergado finalmente hasta 2021. Así, lo anunciaron oficialmente este jueves los organizadores.

The organisers of the Dutch Grand Prix have confirmed the event will not be held in 2020#F1 pic.twitter.com/OIrFfPifmA

— Formula 1 (@F1) May 28, 2020