Florencia Saintout: “El gobierno de La Plata no tuvo una sola medida para proteger a los sectores productivos”

EN EL MARCO DE LA PANDEMIA

La diputada provincial dio detalles de un encuentro que encabezó el ministro, Augusto Costa, con representantes del comercio, la industria y pymes.

La diputada provincial, Florencia Saintout, destacó el resultado de un encuentro que encabezó el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, con representantes de los sectores productivos de la ciudad de La Plata.

En ese marco, afirmó que “el gobierno municipal de La Plata no tuvo una sola medida para los sectores productivos y comercios”, diferenciándose de otros gobiernos municipales de Cambiemos que “dieron bonos, subsidios o políticas comunicacionales distintas. Acá la situación fue de mucho desamparo desde el municipio, incluso en los momentos más feroces de la pandemia responsabilizando al Estado Provincial porque no se los dejaba abrir. No ha habido ni diálogo ni ninguna otra cosa y así las tensiones se agudizan”.

En declaraciones a Tarea Fina por Radio Provincia consideró que “fue fundamental que estén sentados en una misma mesa más de cien productores, empresarios, asociaciones y comerciantes con el ministro y cuatro subsecretarios” provinciales.

Agregó que allí se detallaron “todas las medidas que está tomando el gobierno provincial para reactivar la ciudad que era pensada como administrativa o puramente universitaria, pero que, además de eso, tiene todo para ser una ciudad productiva pujante”.

La legisladora del Frente de Todos consignó que si bien los participantes expusieron “una situación muy compleja”, también “agradecieron porque desde la Provincia se están tomando medidas que a veces no les llegan”.

Finalmente, señaló que “a veces no tenemos dimensión de la ciudad entera. Tenemos el cordón frutihortícola más importante de la región, parques industriales, producción industrial, la universidad más importante de la Provincia y la segunda en el país además de un puerto, lo que hay que hacer es articular esos actores”