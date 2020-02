Florencia Kirchner recordó a Néstor con una foto inédita

Florencia Kirchner recordó a su papá, el ex presidente argentino Néstor Kirchner, con un emotivo post que subió a Instagram como conmemoración al aniversario de su cumpleaños número 70.

«Un cuadro de Los Beatles. Cigarrillos. Los colores de los setenta. Y esos pantalones, como siempre, cortos para un hombre muy alto», describió primero Florencia en su perfil de la red social.

«Te extraño como se extraña a través de la década, y el tiempo en el que me muevo, y el tiempo en el que no puedo. Y los días todos. Los días todos en los que tu figura sigue sin aparecer. Van a ser diez años sin que levantes los brazos como gigante, caminando hacia donde parada estoy, dándome vuelta porque venís, a punto de decirte ‘papá'», agregó.

«Tenía veinte años el 27 de octubre de 2010 cuando me llamaron por teléfono y me tape la boca con la mano para que no se escuche el grito. Dejé la mayoría de mis cosas para irme corriendo a una pista de aviones y volar hacia un cuerpo que nunca más me iba a mirar. 27 de octubre de 2010, con una cita libre de Kafka en la mano: ¿Cómo será el día después de que seas eterno? Feliz cumpleaños papá», expresó Florencia.

Mirá el post: