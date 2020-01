Flor Vigna, Gimena Accardi y una cita con un famoso actor: “Es una genia”

Completa y absolutamente soltera, Flor Vigna habló de cómo viene su verano. Reveló que Gimena Accardi le quiso arreglar una cita con un famoso.

“Me vas a odiar, pero te lo voy a preguntar igual. Me contaron que hay una amiga, que no la voy a nombrar, que quiso arreglar una cita entre vos y un actor muy famoso que pidió conocerte. Y que vos le dijiste que no. Esa amiga está muy cerca del entorno tuyo”, disparó el panelista Guido Zaffora.

Adrián Pallares se sumó a la consulta y exhibió: “Ya sé quién es, ¡esa es más brava!”. Acorralada por las preguntas, Flor Vigna tuvo que dar explicaciones: “Sí, es que yo sé que hoy en día… más adelante me encantaría tener esa etapa de soltera y conocer gente, pero todavía no quiero conocer a nada”.

El encargado de redoblar la apjuesta fue Pallares: “Ah, ¿pero sí Gimena Accardi te quiso presentar a alguien?”. Y Flor Vigna contestó: “Gime es una genia y me ha hecho de oreja un montón de veces. Y ella lo hace de copada. El tema pretendientes está parado”.





En este contexto, Marcela Tauro decidió sacar a flote un viejo rumor que la asociaba a Adrián Suar. “Eso no pasó jamás. Y me dio bronca por que por mi personalidad, en ese momento, no me salió agradecerle más por haberme dado laburo, porque me importaba la opinión de los demás. Hoy me importa un joraca y se los digo sin problemas”.

Pero antes de eso, Flor Vigna había hablado de Nico Occhiato y sembró más dudas que certezas. “Se especuló más de lo que efectivamente pasó. La realidad es que tuvimos cinco años hermosos, hoy en día yo se que tengo que estar sola más allá de que siempre va a ser una persona importante en mi vida bajo el rol que tenga que tener. Eso no lo puedo determinar yo ahora”.

Con respecto a su ex, había añadido: “Hoy en día somos muy diferentes a los que fuimos. Tenemos la misma esencia, pero con otros aprendizajes, otros intereses. Él siempre va a ser un pibe muy bueno y muy hermoso, pero no se si estaremos juntos como pareja. Tal vez si o tal vez no, no te puedo decir nada ahora”.