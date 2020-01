Flor Vigna contó en qué momento la empezó a reconquistar Nicolás Occhiato y cómo fue esa primera vez

La actriz confesó que él la empezó a reconquistar con sus sentidas palabras en la final del «Súper Bailando», minutos antes de que se abriera la votación pública.

“Se dio… Yo soltera y escuchando tantas cosas lindas esa noche. Me movilizó. Ya no oculto mi sensibilidad como en otros tiempos y estoy orgullosa de eso. Es gran parte de mi personalidad: la acepto, la respeto y la comparto. Supe que las palabras de Nico eran legítimas. Por eso me molestó que lo juzgaran hablando de estrategias y especulaciones. Yo conozco su corazón“, reconoció la rubia en charla con revista Gente.

Y admitió cuándo se dio el primer reencuentro en la intimidad: “Fue poco después de la final. El approach fue mutuo y se sintió muy bien. Después de cinco años juntos, Nico y yo nos conocemos a la perfección en cuerpo, mente y alma. Tocamos con facilidad la fibra del otro. Volvió a aflorar el cariño inmenso que nos tendremos siempre, la cotidianeidad, el deseo, la energía y el amor, que estamos dispuestos a darnos en “esos” momentos».

«Al reconectar con la sensibilidad especial que aún compartimos –como sucedía en los encuentros que manteníamos tras la separación–, lloramos, reímos y nos auguramos lo mejor. Ninguno de los dos sabe si creceremos juntos, pero nos permitimos eso de “si vernos es un impulso del corazón, sigámonos conociendo”, recordó Vigna.