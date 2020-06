Flor de la V: «Todo lo que tengo se lo debo a que soy travesti»

En el Día Internacional del Orgullo LGBT+, la actriz y conductora aseguró que «falta mucho para festejar»

Florencia de la V, en el Día Internacional del Orgullo LGBT+, aseguró que «falta mucho para festejar» pero remarcó: «Todo lo que tengo se lo debo a que soy travesti».

«Mil veces me faltaron el respeto o tuvieron actitudes violentas por las que nunca me pidieron perdón», expresó la actriz. A su vez, aclaró: «Hablo desde un lugar de privilegio, pero eso no significa que yo no la luché».

Por último, en diálogo con Infobae, concluyó: «Yo sí siento que siempre milité por la causa trans y travesti. Muchos pensarán que militar es salir con banderas y pancartas. Pero desde mi humilde lugar de artista siempre lo hice».