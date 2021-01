Fernando Burlando habló sobre el incidente de Carolina Píparo.

Tras atropellar a motociclistas, el abogado de la diputada Carolina Píparo, Fernando Burlando, destacó el hecho como un incidente, y dio detalles.

El abogado Fernando Burlando, quien defiende a la diputada provincial Carolina Pícaro, después de que su marido atropellara a dos motociclistas mientras supuestamente perseguían a unos motochorros, habló sobre el hecho mediático. El letrado defiende a la diputada provincial de las acusaciones que recibieron tanto ella como su marido, por abandonar a dos jóvenes después de atropellarlos, mientras ambos supuestamente perseguían a un grupo de ladrones que les habían robado.

Fernando Burlando en entrevista con Mañana Sylvestre, indicó: «Es exagerado decir que se intentó matar a una persona. Lo que ocurrió fue un incidente de tránsito», además, resaltó que Carolina Píparo no era la que conducía el auto. El que atropelló a los motociclistas fue Juan Ignacio Buzali, el esposo de la diputada.

En este sentido, Fernando Burlando continuó explicando: «Ha sido un poco un centro de crítica cuando en realidad era una mera acompañante. Sí fue víctima de un episodio de robo». Luego, destacó el hecho como «culposo» y dijo que los involucrados deberán «aclarar en la Justicia», con Carolina Píparo «a lo sumo como testigo».

Fernando Burlando también habló sobre un episodio de hace aproximadamente diez años que involucra a Calrolina Píparo, cuando ella fue víctima de un violenta salidera bancaria: «Podemos coincidir o no con que el episodio vivido hace diez años impacta de una manera diferente». Finalmente, dijo que el hecho fue «negligente, imprudente, con impericia».

Ángel de Brito le preguntó a Barby Franco en su programa, Los Ángeles de la Mañana por su relación con Fernando Burlando: «Pregunta, Barby. ¿ya te amigaste con Burlando?». Sí, respondió Franco, inocente de lo que ocurriría a continuación.

«Ah, ya está. Ayer lo llamamos para un móvil y qué nos dijo…» anunciaba Ángel de Brito cuando fue interrumpido por Maite Peñoñori, quien adelantó que el letrado estaba enojado con su pareja sentimental de hace 10 años.

«Me respondió que no iba a hablar, que no iba a dar notas. Le pregunté si estaba bien con Barby y me dijo que más vale solo que mal acompañado», detalló Maite.

«Mejor solo que mal acompañado», repitió Ángel de Brito haciendo énfasis en la última frase pronunciada por su panelista.