Femicidio: La encontró con su amante, la mató y desde Facebook se burló del pedido de justicia

Femicidio: Brenda Requena era la madre de sus dos hijos, y el femicida desde la cárcel se burló de una publicación de facebook con un pedido de justicia

Femicida y padre de los hijos

El marido y femicida de Brenda Requena, la joven asesinada en San Juan después que el hombre la encontrara infraganti con su amante, está en la cárcel . Diego Alvarez no quiso declarar ante el juez que lo acusó de femicidio y permanece detenido. La joven de 24 años, madre de dos hijos fue muerta el mismo día del hecho. Se la encontró 48 después, lo que se halló fue un cuerpo calcinado que tras pericias se comprobó pertenecía a la víctima.

Si bien el abogado defensor de Alvarez sostenía que no estaban dadas las condiciones para reconocer el femicidio y su defendido dijo que era un vecino reconocido por su bondad en el barrio y por ser buena persona igualmente purga sus días preso. Esta vez hubo polémica ya que una hermana de la víctima posteó una publicación por el aniversario y tuvo la sorpresa de «me gusta» por parte del asesino.

Si bien el familiar quitó la postal que subió trascendió que el femicida tiene acceso a internet desde el encierro y no admite la autoría del femicidio.

El caso

José Guajardo, sindicado como el amante de Brenda Requena, la mujer que huyó cuando su marido la pescó infraganti y cuyo cuerpo se presume es el que se encontró calcinado, contó que pasó el día de la desaparición.

El joven dijo que ese jueves se juntó con la joven en la mañana, ella llegó más tarde cuando él se estaba por ir y a los pocos minutos mientras ellos charlaban apareció Álvarez, el marido.

Guajardo describió «Apareció por atrás y le pegó con el puño a Brenda que la hizo que se moviera para el costado. Luego cuando me doy vuelta para verla, él agarra una piedra y me la quiere tirar y me dijo andate porque te mato, nunca me había pasado algo así». El amante huyó «Temía que me siguiera»dijo y se fue a su casa.

Unos niños le enviaron la amenaza de parte de Álvarez «Me decían que andaban en una moto, en el campo, para abajo y arriba», señaló. Luego destacó que «él dijo que cuando me pillara me iba a despedazar. El jueves a las 11 de la noche me llevan a declarar para saber si me había mandado un mensaje. Me siento mal. No quería que esto pasara, en ningún momento. Nunca me imaginé que iba a hacer algo así» expresó el joven.