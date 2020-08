Federal A: ¿Arranca en noviembre? ¿En qué formato? Las preocupaciones de los dirigentes

El anuncio de AFA y del Consejo Federal al regreso a las prácticas oficiales ocasionó numerosas interrogantes en los directivos de los 30 clubes del Torneo Federal A. ¿Las más importantes? La modalidad de definición de los ascensos (¿será Hexagonal u Octogonal?), la disponibilidad de los días para disputar los partidos antes de que concluya el año y los protocolos a desarrollar en las provincias con mayor índice de casos de COVID-19.

A partir del 7 de septiembre, como habíamos adelantado, los 30 cuadros del Federal A retornarán a los entrenamientos mediante testeos que en parte serán financiados por la propia Asociación del Fútbol Argentino. En los últimos días diferentes dirigentes han manifestado que la AFA aportará en gran medida, pero no el total de los gastos de los tests.

El clima de incertidumbre en las máximas autoridades de todos los clubes se originó tras recibir el comunicado en donde, además de la fecha de entrenamientos, se hacía mención a que los 30 equipos del torneo harían las pruebas y reanudarían sus actividades puertas hacia adentro. Muchos habían liberado jugadores y daban por terminada su participación en el 2020, y hasta habían perdido el interés en las reuniones virtuales de la categoría. Hoy, con más preguntas que respuestas, aguardan por una definición. Saben que cuentan con la tranquilidad de la suspensión de los descensos y que no tendrán que hacer grandes gastos en plantel si no tienen una clara aspiración a ascender. La pelea por evitar caer al Regional quedó anulada.

El Consejo Federal, para transmitir un poco de información a los directivos, les hizo llegar la notificación que:

El Comité Ejecutivo aprobó una resolución que fue autorizada por la Asamblea, donde se decidió que la modalidad de resolución de ascensos iba ser en cancha y en reducidos.

Se aprobó en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación, el retorno a los entrenamientos, de manera individual cada seis personas y no grupal, según el protocolo avalado por AFA.

El inicio a los entrenamientos no da lugar a la disputa de partidos, (sin fecha cierta aún). Habrá un mínimo de 45 días de prácticas. Previo al inicio de los entrenamientos se dará lugar a una serie de reuniones, para definir cuál será el proyecto de Torneo Reducido, que luego será elevado para su consideración al Comité Ejecutivo.

La principal disyuntiva radica, como habíamos debatido meses atrás en Interior Futbolero, en la resolución de los ascensos a la Primera Nacional: ¿Cómo será ese torneo reducido? ¿Se llevará a cabo un Hexagonal o un Octogonal?. Por tiempos y calendario el Hexagonal aparenta surgir como la alternativa más potable. No obstante, los equipos que ocupan la séptima y la octava posición de ambas zonas no quieren permanecer de brazos cruzados. Si consideramos que habrá 45 días posteriores al inicio de los tests, siendo totalmente optimistas estaríamos hablando del 24 y 25 de octubre como fin de semana de juego. Aunque noviembre sería el mes apuntado por los hombres de AFA si todo marcha bien. Desde el domingo 1 de noviembre, hasta fin de año hay nueve fines de semana de los cuales el último es post brindis navideño. El antecedente más cercano a Navidad fue por un partido del Federal B entre San Martín de Formosa y Atlético San Jorge un 20 de diciembre de 2017.

Vale recalcar que el formato del Federal A contemplaba dos hexagonales al término de la primera fase y son varios los que quieren aferrarse a la idea original. Sin embargo los que vienen de atrás, luchando por entrar en zona clasificatoria, levantan la bandera de que el torneo no había terminado y que sería injusto dejar sin chances a esos que aun las tenían.

Si definitivamente se armara un hexagonal, Douglas Haig (7mo) tiene los mismos puntos que Depro (6to). Ambos equipos se encontraron una sola vez (1 a 1), y la vuelta estaba dentro de los partidos faltantes. El único argumento que lo ayuda al Milan de Pergamino a luchar por su clasificación es que nunca se jugó la vuelta. Caso contrario le pasa a Sansinena de General Cerri, que estando en la otra zona comparte unidades con Juventud Unida de San Luis y Ferro de General Pico, pero ya ha enfrentado a ambos clubes y los números no juegan a su favor siendo el peor de los tres.

Olimpo es uno de los que está en esa pelea y manifestó el deseo de que “el reducido” debería ser un octogonal. La entidad bahiense, a través de Alfredo Dagna (vicepresidente del Aurinegro y vocal titular del Comité Ejecutivo de AFA), aún no realizó una propuesta formal sobre esta posibilidad. Además, hay quienes protestan por la continuidad del certamen tal como estaba estipulado –pese a que el Comité Ejecutivo ya finalizó las temporadas y el calendario no permita llevar a cabo esa posibilidad-, como Alfredo Schweizer, expresidente y actual tesorero de Boca Unidos, quien emitió su descargo en La Red Deportiva, medio radial correntino. Otro punto a tener en cuenta y que no debe desestimarse tampoco, es que otra plaza a la segunda división del fútbol argentino la otorga una final en cancha neutral que enfrenta al conjunto mejor posicionado del Federal A contra el de la B Metropolitana. También habrá que buscar tiempo y fecha para este partido si es que la AFA no cambia los planes.

Por supuesto, el otro inconveniente que tiene en vilo a todas las autoridades del Federal A es el propio coronavirus. Hoteles y micros que hoy están fuera de funcionamiento tendrán que estar listos y bajo estrictos protocolos en cada viaje de cada equipo del torneo, aún cuando hoy los ingresos a diferentes provincias son tan estrictos como casi impenetrables. El mismo Covid-19 que causó la suspensión del torneo a fines de marzo aún sigue haciendo mella en muchos rincones del país. La mayoría de ellas cuentan con numerosos casos que encima aumentan con el pasar de las días. La más afectada resulta ser Chaco, de la cual son pertenecientes los conjuntos de Chaco For Ever y Sarmiento de Resistencia, un dato para nada menor. Resulta que ambos elencos ocupan puestos clasificatorios al Reducido, independientemente si es Hexagonal u Octogonal. Asimismo, trascendieron casos públicos en diversos planteles del certamen: Juan Pablo Antunes (defensor de San Martín de Formosa) y Daniel Elkin (médico de Sportivo Belgrano de San Francisco), quienes contrajeron el virus. Además, siete juveniles del Central Norte pasaron por el susto de haberse ido a cortar el pelo con una persona infectada, quien afortunadamente no los contagió. ¿Cómo será el cuidado de cada club para una futura reanudación? ¿Cómo recibirán a sus rivales y bajo qué cuidados?

Por lo tanto, pese a que el Comité Ejecutivo de AFA anunció el regreso a la actividad futbolística con protocolos y testeos, la conformidad de los dirigentes del Federal A por las medidas anunciadas se ha convertido más bien en un cúmulo de inquietudes en la que deberán resolver un campeonato, cuya reanudación y conclusión emana aún más especulaciones que certezas. El Consejo Federal tendrá la durísima tarea de dejar conformes a todos y medir cada decisión en medio de una pandemia sin precedentes.