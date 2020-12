Fede Bal siente que debe irse de MasterChef Celebrity

El platillo presentado por Fede Bal no recibió los comentarios que esperaba, sino todo lo contrario. El jurado de MasterChef Celebrity, Donato de Santis, le dijo: «Un plato así presentado de esta forma, con estos sabores y este destrozo de un lomo. No tiene color ni sabor el cuscús, no está a la altura de nada. Este plato no está a la altura de nada, de esta competencia, de un restaurante, nada».