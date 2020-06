Fátima Flores imitó a Cristina Pérez estudiando la Constitución

La humorista personificó a la periodista tras su cruce con Alberto Fernández.

En la semana, Cristina Pérez y Rodolfo Barili entrevistaron en su programa «Telefé Noticias» al presidente de la Nación Alberto Fernández, con quien la periodista tuvo un tenso cruce en torno al tema Vicentín. Fue allí que el mandatario le recomendó leer la Constitución Nacional, a lo que, días después, la presentadora de noticias respondió diciendo «que el que tiene que leer la Constitución es el Presidente».

«Le recomiendo que además lea la Ley de expropiaciones, porque faculta que a la hora de expropiar uno pueda intervenir. Me ahorraría muchas cosas si, por lo menos, leyera la Constitución y la Ley de expropiaciones», le había dicho el jefe de Estado a Cristina, comentario que desencadenó una gran repercusión en las redes sociales y programas de televisión. Frente a ello, la periodista retrucó en su programa radial: «Es incorrecto lo que me contestó, y no lo digo yo, lo han dicho todo el día abogados y constitucionalistas que saben y son expertos en el tem

Después del cruce, la humorista Fátima Flores decidió imitar a Pérez presentando una serie de noticias de forma graciosa. Pero no todo quedó ahí ya que luego, en su cuenta de Instagram, publicó un video donde, en una nueva personificación de la periodista, se la observa diciendo el Preámbulo, texto introductorio a la Constitución Nacional.