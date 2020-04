Fardín, sobre Darthés: «No se va a mover de Brasil»

La artista que denunció al actor por abuso sexual cuestionó la Justicia brasileña y manifestó que en el país vecino se «le permite no enfrentar el proceso».

Thelma Fardin brindó detalles de cómo sigue la denuncia que presentó en contra de Juan Darthés por abuso sexual y cuestionó que Brasil, país donde el actor se encuentra radicado, «le permite no enfrentar el proceso de Justicia».

Fardín contó que «lo que sigue igual es el pedido de captura internacional con alerta roja por parte de Interpol. Así que si cruza (Darthés) alguna frontera va a ser directamente llevado a Nicaragua para presentarse ante la Justicia, porque tiene una acusación por violación agravada“.

“La realidad es que cuando una se enfrenta al sistema de Justicia, descubre un sinfín de vericuetos», cuestionó la artista en Radio Mitre y continuó: «Justo es un tema tremendo lo que está sucediendo hoy con las cárceles… las mujeres están preocupadas porque quizás suelten a sus golpeadores o violadores. A mí me toca no solo mi caso particular, sino el tema en general».

«Es muy difícil el sistema y acceder a la Justicia. Es un proceso profundamente revictimizante, porque sos la primera a la que someten a pericias físicas, psiquiátricas, psicológicas“, advirtió Fardin.

Si sos víctima de violencia de género, llamá al 144, línea gratuita habilitada todos los días durante las 24 horas.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación considera violencia de género a los siguientes tipos:

Física:

La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física.

Psicológica:

La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento.

Sexual:

Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

Económica y patrimonial:

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.

Simbólica:

La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.