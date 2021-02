“Fantosmia”, el trastorno que tiene Maju Lozano a cuatro meses de haber dado positivo en COVID-19

Durante un informe sobre los síntomas persistentes de la enfermedad, descubrió que aún tiene una secuela y sorprendió a todos en el piso.

En medio de un fuerte rebrote de casos de coronavirus, son cada vez más los famosos que transitan la enfermedad. Durante un informe televisivo en el que hablaban de las secuelas del COVID-19, Maju Lozano -que tuvo el alta médica en noviembre- contó que aún no recuperó el olfato y que padece “fantosmia”.

Todo surgió a raíz de una entrevista con el médico Guillermo Capuya que en Todas las tardes (elnueve) comentó: “Se calcula que entre el 10% y el 15% de los pacientes tienen todavía algunos signos o síntomas a largo plazo”. El especialista reveló que lo más común es la fatiga y el cansancio, pero además destacó que el olfato es el sentido que más tarda en recuperarse.

Coincidiendo en todo, Maju reafirmó: “Yo los llamo ‘días COVID’ porque en algunos estás bien y en otros no sabés por qué, pero no tenés aire. Es horrible”. Y añadió que en su caso siente muy pocos olores: “Por ejemplo, las flores, el café, no los huelo, el alcohol y los perfumes tampoco. Estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”.

En ese momento, el médico señaló: “Inclusive hay gente que tiene fantosmias, o sea, que huele olores que no existen. Es una alucinación olfativa; por ejemplo, se bañan y sienten que el agua que sale de la ducha está podrida”.

Entre sorprendida y aliviada, Maju exclamo: “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté mirando porque me dijo que estaba loca, pero yo estoy convencida de que el agua tiene olor a yerba”. En ese sentido, agregó entre risas: “No estoy loca, le quiero mandar un beso a mi psiquiatra también porque él estaba preocupadísimo, ¡no me suban la medicación, tengo fantosmia!”.

Capuya explicó que hay otorrinolaringólogos que se dedican a la recuperación del olfato porque tiene una relación directa con el gusto y porque además no sentir olores puede implicar ciertos riesgos en la vida cotidiana. “Hay que entrenar al cerebro. Por eso pos COVID-19 es bueno oler determinadas cosas, por ejemplo, café, cacao, limón y menta, y hacerlo entre cinco segundos y cinco minutos cuatro veces por día, de manera consciente, es decir, no solo olerlo, también pensarlo, recordarlo”, detalló.