Falleció a los 90 años de edad, Sean Connery

Aproximadamente a las 9:49 a.m. del día de hoy, la cuenta de Twitter de Sean Connery hizo una publicación muy breve certificando su muerte.

Time to retire this account. Rest easy big guy. #RIPSirSean — Sean Connery (@SeanneryCon) October 31, 2020

“Time to Retire this account. Rest Easy Big Guy. #RIPSirSean”

“Es hora de retirar esta cuenta. Descansa tranquilo chico grande. #RIPSirSean” Escribieron en la cuenta de Twitter @SeanneryCon.

El actor Sean Connery nació el 25 de Agosto de 1930 en Edimburgo, Reino Unido. Fue un gran actor y productor de cine británico que ganó, entre otros premios, un premio Óscar, dos premios BAFTA y tres premios Globo de Oro.

Suena Adele mientras leo la noticia.#RIPSirSean

Siempre #JamesBond — Dauntless man of Aguadas (@Johmss) October 31, 2020

Sean Conney interpreto a James Bond, y estuvo en varias peliculas como Nunca digas nunca jamás, Operación Trueno, The Untouchables, Marnie, Robin y Marian, The League of Extraordinary Gentlemen, Indiana Jones y la última cruzada, La caza del Octubre Rojo, El hombre que pudo reinar, El nombre de la Rosa, Highlander, Asesinato en el Orient Express, Dragonheart: corazón de dragón, y La Roca.

#SeanConnery, addio a un'icona del cinema. Muore alle #Bahamas a 90 anni l'unico vero #JamesBond Sir Sean Connery dead: James Bond actor dies aged 90 surrounded by his family at Bahamas home after long illness#RIPSirSean #31ottobre pic.twitter.com/m0V4y2HqLz — carla signorile (@carlasignorile) October 31, 2020

Además fue nombrado «Knight Bachelor” (“Rango Caballero”) por la reina Isabel II, ha sido encuestado como «The Greatest Living Scot» («El escocés más grande»), fue proclamado como «The Sexiest Man Alive» («El hombre vivo más sexy») por la revista People, y a los 69 años, fue votado como «The Sexiest Man of the Century» («El hombre más sexy del siglo»).

Como gran actor que fue, los fanáticos se unieron al Hashtag #RIPSirSean para dejar sus condolencias y saludos.

¿Qué opinan? ¿Cuál fue su mejor interpretación?