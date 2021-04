Fabiola Yañez dio negativo de coronavirus

Fabiola Yañez es negativo de coronavirus, la primera dama comunicó el resultado del test a través de sus redes sociales

Fabiola Yañez es negativo para coronavirus. La pareja del presidente Alberto Fernández al igual que el primer mandatario utilizó sus redes sociales oficiales para comunicar el resultado de su test de coronavirus.

En su cuenta de facebook, la primera dama escribió «Como es de público conocimiento, en el día de ayer Alberto presentó un registro de temperatura de 37.3 y un leve dolor de cabeza, por lo que se sometió a un test de antígeno que dio positivo de covid. Si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test de PCR, él se encuentra aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de su médico personal».

En su escrito prosiguió «En ese mismo momento, también me realicé el test correspondiente, que en mi caso dio negativo. Me encuentro aislada y pendiente de la evolución de Alberto, cuidándolo y acompañándolo como siempre lo he hecho. Por favor, sigamos tomando todas las medidas de precaución, ya que claramente está pandemia aún no terminó.Gracias por los mensajes de cariño y apoyo».

Al igual que el presidente, la primera dama recordó la importancia de la prevención y el cuidado en esta etapa de rebrote y nuevas cepas que han ingresado al país.

Máximo Kirchner, el jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados estuvo reunido con el presidente Alberto Fernández .El diputado deberá aislarse al igual que el resto del grupo de personas que estuvieron cerca del abogado que está cursando el coronavirus. El primer mandatario nacional se vacunó con las dos dosis de la vacuna Sputnik, esta sería la razón por la que sus síntomas son leves.

Desde el Ministerio de Salud de la Nación catalogan de contacto estrecho a «toda persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros de un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas, durante al menos 15 minutos».