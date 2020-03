Fabiola Yañez deslumbró con un maxi vestido estampado fucsia (a lo China Suárez)

La primera dama Fabiola Yáñez compartió en sus redes sociales una fotografías en donde se la ve luciendo un hermoso vestido fucsia con flores estampadas.

En cada una de sus presentaciones en público la periodista Fabiola Yáñez deslumbra con sus distinguidos looks, demostrando que es una entendida de la moda, lo cual hace que sus outfits se transformen en tendencia al instante.

Desde que se transformó en Primera Dama, Fabiola Yáñez asiste a los compromisos presidenciales con looks que enamoran a los amantes del mundo de la moda. Por ejemplo, hace unas horas, la periodista recibió a Anna Hakobyan, la esposa del primer ministro de Armenia, en la Quinta de Olivos con un outfit veraniego y súper delicado.





Fabiola Yáñez deslumbró con un vestido largo con breteles y escote cuadrado de color fucsia y con estampas floreadas en versión maxi. El hermoso vestido que lució la periodista es de la diseñadora Natalia Antolín, la marca para la cual la China Suárez y Verónica Lozano diseñan sus propias colecciones.





El largo vestido es ajustado a la altura de la cintura y cuenta con una falda plisada. Además, Fabiola Yáñez acompañó la prenda con un maquillaje natural compuesto por un juego de sombras y labial en la gama del rosa, para hacer juego con el vestido.





Para su cabello, la primera dama optó por un peinado semi recogido con línea al medio y leves ondas a los costados que dejaban ver unos aritos brillantes con piedras muy delicados, lo cual fue una buena elección ya que acompaña el look de verano.





Junto a las fotografías que compartió Fabiola Yáñez en su cuenta de Instagram comentó: “Hoy recibí a Anna Hakobyan, esposa del primer ministro de Armenia, quien lleva adelante una gran tarea en temas referidos a la niñez, sectores vulnerables y la protección del medio ambiente. Anna dirige la fundación City of Smiles, dedicada al cuidado de niños con cáncer; My Step, destinada al auxilio de niños en situación de riesgo, y Woman of Peace, que brega por los derechos de la mujer y los niños. Además de ser editora de The Armenian Times. Con agrado compartimos las mismas inquietudes e intercambiamos experiencias sobre el trabajo que cada una realiza en el ámbito social y más vulnerable”.

