Expulsaron de Uruguay al hijo de Mónica Gonzaga por realizar una fiesta clandestina

Adriano Sessa, hijo de la actriz y vedette Mónica Gonzaga, será expulsado de Uruguay y perderá su residencia temporaria luego de organizar una fiesta en Punta del Este para más de 500 personas, a pesar de las restricciones que rigen en el país vecino.

Lo resolvió este lunes el Ministerio del Interior de Uruguay, “por haber violado las normas que prohíben realizar aglomeraciones para evitar la propagación del coronavirus”.

La fiesta fue el fin de semana último y según Sessa no se trató de “una fiesta clandestina” sino de una reunión por “el cumpleaños de un amigo”, según informó el diario local El País.

El evento fue desarticulado por la policía y el personal de Gestión Ambiental de la Intendencia de Maldonado el sábado a la madrugada. Notificaron que la asistencia alcanzaba las 560 personas y no regía ningún tipo de protocolo sanitario. Además, no habría sido la primera fiesta organizada por Sessa.

El acusado contestó: “Esto fue una reunión, desmiento categóricamente que se cobró cualquier tipo de entrada. Acá no se cobró entrada a nadie, acá no se vendía alcohol a nadie. Esto no era una fiesta organizada clandestina, sino que fue una reunión en la que se pasó la ubicación del lugar y bueno, terminó cayendo gente por cualquier lado”.