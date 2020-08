Explosiones gigantescas en El Líbano en almacén de fuegos artificiales: hay muertos y heridos

Ocurrió en la zona del puerto de Beirut. Las imágenes impactaron al mundo. Se producen en uno de los peores momentos en la historia del Líbano, azotado por una profunda crisis económica.

Explosión gigantesca en el Líbano, Beirut, REUTERS

Una potente explosión sacudió la zona del puerto de la capital de Líbano, Beirut. Hasta el momento se sabe que son 10 los muertos y un centenar de heridos, sin confirmar cifras hasta ahora.

De inmediato, se dieron a conocer los videos de la increíble explosión. Muestran una gran columna de humo en la zona, previa a una segunda, de mayor potencia. El humo pasó de ser gris a rosa, según se ve en los videos.

A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/bIkcyfsi0o

— Bissan Fakih (@BissanCampaigns) August 4, 2020