¿Exorcismo para expulsar el COVID19 de la Argentina?

Esta situación sucedió el pasado jueves en la Catedral de Parana, en la provincia de Entre Rios. El vicario general de la Arquidiócesis local y párroco del templo, Eduardo Tanger. Realizada la misa habitual, pero en esta ocasión iba a ser bastante particular la práctica religiosa.

Lo que sucedió fue que el cura realizo un exorcismo para expulsar al CORONAVIRUS de la Argentina dejándola en paz y tranquila a pesar de que el mundo es justamente afligido por sus pecados.

Sus palabras fueron, «Te rogamos, Señor, que escuches con bondad nuestras plegarias para que, aunque justamente somos afligidos por nuestros pecados y padecemos la epidemia del coronavirus, por la gloria de tu nombre, misericordiosamente, nos libres de esta pandemia»

Para luego realizar lo que iba a ser el exorcismo, «Te expulso, pestífera epidemia del coronavirus, por Dios Padre, omnipotente; por Jesucristo, su único hijo; por el Espíritu Santo, que procede de ambos, para que te alejes rápidamente de nuestros campos, pueblos, ciudades, de nuestros hogares y no permanezcamos más en ellos, si no que te vayas a otro lugar en el cual no puedas hacer daño a nadie»,

Hasta el momento Entre Rios tiene 218 casos de COVID-19, ¿Crees que Eduardo Tanger pudo expulsar a la Pestífera epidemia?