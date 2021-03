Exdirector ante el FMI reveló que Dujovne se negó a aplicar un cepo para evitar la fuga de dólares

El funcionario argentino ante el organismo Héctor Torres aseguró que el Fondo le pidió a Dujovne que implemente medidas restrictivas frente a la crisis y él desatendió la recomendación.

Luego de describir el estado crítico que atravesaba la economía en el fin de gestión de Dujovne, Torres contó sin tapujos: «El Fondo, incluso, cuando vio todo lo que estaba pasando, recomendó y pidió un cepo. Lo sé porque al dato lo tengo de la boca del caballo. No me pidas que te diga el nombre del caballo, pero creeme que era el caballo».

Y siguió: «Me dijo: `El Fondo le pidió a Dujovne que pusiera una restricción a la salida de capitales, un control de cambios, concretamente un cepo´. Y lo que me dijo esta persona, que no quiero mencionar, pero mejor ubicada para darme el dato, imposible, es que Dujovne le contestó: ´Eso es impensable´. La palabra fue ´impensable´». Para finalizar, Torres reveló: «Le preguntó por qué impensable y Dujovne le contestó: ´porque llegamos para sacar el cepo, no vamos a irnos con un cepo´

En una entrevista concedida al portal elDiarioAR, Torres aseguró que el acuerdo firmado con el Fondo fue «horrible» y «espantoso». Al ofrecer su argumento, explicó: «Primero, hay un error del Fondo. Lo más lógico era decirle al gobierno, miren, señores, ustedes tienen una concentración de vencimientos muy alta. No era un problema de insolvencia, pero había un problema de liquidez muy grande».

«Ustedes tienen una concentración de vencimientos muy alta, tienen que reperfilar. Nosotros los vamos a ayudar con un programa y ustedes reperfilan los vencimientos con los acreedores privados. Eso hubiera sido lo lógico. Pero a Macri no le convenía», añadió el exfuncionario.

Por último, sostuvo que el Fondo ya había solicitado restricciones al mercado de capitales formalmente en varios programas.