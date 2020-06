Excarcelaron a un socio de Pablo Escobar tras 33 años en prisión

Se trata de Carlos Lehder, reconocido como uno de los grandes contrabandista de Colombia.

Carlos Lehder, quien fuera socio del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y uno de los primeros «cowboys de la cocaína», quedó en libertad este miércoles y fue deportado a Alemania, luego de cumplir una sentencia de 33 años de prisión en Estados Unidos.

El ex socio del cártel de Medellín partió en un vuelo el lunes hacia Berlín tras salir de un penal en Florida, donde estaba recluido como parte del programa de protección de testigos del gobierno federal, dijo el abogado Oscar Arroyave en comentarios a The Associated Press.

Lehder, de 70 años, fue uno de los cabecillas de Escobar, el cual dominó el tráfico mundial de cocaína en la década de 1980. Admirador simultáneamente de John Lennon y Adolf Hitler, Lehder es mostrado en la serie de Netflix «Narcos» como un hombre alocado y mujeriego que estableció un punto de tránsito para aviones cargados con cocaína en una isla privada, Cayo Norman, en las Bahamas.