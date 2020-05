Eva Margiotta:”Mi hijo se pudrió en el cajón. Que ellos se pudran en la cárcel”

La familia de Federico Margiotta se mostró indignada ante la posibilidad de que Pedro Martínez, uno de los asesinos del joven pringlense obtenga el beneficio del arresto domiciliario. La madre del joven asesinado en 2002 declaró que Canal Siete que espera “que ningún juez se lo de (el arresto domiciliario), porque hay peligro de fuga. Ya se fugaron una vez”. Es que Martínez, quien purga una condena de prisión perpetua por el homicidio del chico de 13 años, estuvo 48 horas escapando de la policía cuando se conoció su condena.

“Ellos tiene muchos contactos, tienen mucha facilidad para escaparse. Yo creo que esta vez se escapan. No va a haber vuelta atrás. Yo lo único que pido es que no le den el beneficio de salir. No me los imagino afuera. Sería terrible para mi después de 16 años de lucha. Es como volver a empezar”, declaró Eva Molina de Margiotta en Siete Mundo.

El otro condenado por el homicidio que conmovió al país es Jorge Fabrizio. El reconocido comerciante de Coronel Pringles recibió la pena de prisión perpetua al ser hallado culpable de los delitos de homicidio y abuso sexual.

“Le pido a los jueces que no le den el beneficio de salida a ninguno. Es el dolor más grande que le pueden causar a una madre, a un padre a una familia. Destruyeron muchas familias. ¡Cómo van a estar en la calle!” dijo Eva Molina.

Además, visiblemente emocionada, la madre de federico contó que hace un tiempo la contactó, telefónicamente, la hermana de Pedro Martínez: “Me dijo que el camión del hermano se estaba pudriendo, que está en un depósito. No tienen vergüenza. Mi hijo se pudrió en un cajón y a ellos le interesa el camión. A mí no me interesa el camión, ni la plata que ella tenga. A mí me interesaba mi hijo. Y quiero que se haga justicia, que no salgan más. Que se pudran ahí.”