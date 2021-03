“Estoy comiendo arriba de un CV”: Se burló de alguien que buscaba trabajo y la terminaron echando

Una joven mujer oriunda de la ciudad de Rosario quiso hacer una broma- de mal gusto- en sus redes sociales, pero originó un escándalo. Sucedió luego de publicar una polémica foto en sus Stories de Instagram: la imagen se hizo viral y recibió repudio generalizado.

En su cuenta @pau_palumbo (la cual eliminó minutos después) se jactó de estar “comiendo arriba de un CV que vinieron a dejar” en el local donde trabajaba. La foto muestra que apoyó su milanesa napolitana con puré sobre las hojas con folio del curriculum vitae que un joven había ido a llevar porque estaba buscando trabajo.

La Historia no pasó desapercibida y en pocos minutos se hizo viral. La joven comenzó a recibir miles de mensajes con críticas, pero luego la violencia fue escalando y también le llegaron muchos con insultos y hasta amenazas de muerte.

La Storie comenzó a compartirse también en Twitter. Ante la cantidad de agresiones que recibió ‘Pau’ por mensaje privado, decidió eliminar todos sus perfiles de las redes sociales.

Pedido de perdón y violencia extrema

Tras el escándalo la joven intentó disculparse y escribió un descargo porque miles de usuarios le escribieron con graves amenazas.

“Voy a contar cómo fue todo porque ya me cansé de recibir amenazas de muerte, mensajes de hombres diciéndome que me van a buscar y violar, que me van a cortar la cara, gente pasándome fotos de armas, pasándome la dirección de mi casa, todos mis datos, mi documento, mi obra social, mi número teléfono. 50 mil mensajes de todas las redes sociales, amenazas a mi familia y más cosas”, comenzó relatando.

Y continuó: “Para empezar la foto viralizada de la comida está editada. Vinieron a dejar un CV. Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo y me lo quiso dejar igual”.

“Eran las 3 de la tarde. Tuve tiempo de pedirme algo para comer, me dieron una bandeja de plástico que claramente no podía comer de ahí. Era lo único que tenía a mano que podía usar. Ya sé que no tendría que haber subido ninguna historia ni nada, pero yo subo estupideces siempre, jamás pensé que iba a difundirse como se difundió. Pido perdón, pero me parece que ya se fue de las manos”, cerró además agobiada sobre las violentas críticas recibidas.

Sin embargo, más allá del descargo y el pedido de disculpas, el calvario continuó para la joven, quien subió un video a Facebook donde reiteró su pedido de disculpas y explicó que también se quedó sin trabajo luego de lo ocurrido.

“Quería pedir disculpas públicamente por lo que pasó. Fui una pelotuda, ya acepté las consecuencias. Estaba de reemplazo en un sitio de cobranzas que se me terminó hoy”, explicó, pidiendo por favor que los usuarios no amenacen ni insulten más al sitio donde estaba trabajando porque “ellos no tienen nada que ver”.