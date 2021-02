Estela Díaz: “Nunca habíamos tenido un plan de igualdad en la Provincia”

La ministra destacó la importancia del PIBA que trabaja sobre los ejes de trabajo, salud, educación, ambiente y violencia.

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, destacó la importancia del Plan de Igualdad Bonaerense para la Inclusión y la Justicia Social (PIBA) que ayer lanzó el gobernador Kicillof en Mar de Ajó.

En diálogo con Es por Ahí por FM 97 Une, afirmó que “nunca tuvimos un plan de igualdad en la Provincia y debía construirse de manera participativa. Por eso decidimos hacer el lanzamiento y vamos a hacer más de 30 rondas con actoras sociales, activistas del mundo del trabajo, de la vida cultural, de derechos humanos y distintos sectores porque la idea es escuchar las voces que expresen la diversidad”.

En ese marco, Díaz señaló que “trabajo, salud, educación, ambiente y violencia” son los ejes del PIBA y explicó que “hay un formulario en las redes para que todas las personas que quieran puedan dar su opinión”.

Indicó que la idea es “construir líneas en esos ejes de trabajo para erradicar desigualdades” y agregó que no hay antecedentes en la Provincia en este tipo de acciones. Existen en algunas ciudades, pero no con la dimensión que planteamos y la metodología que es muy participaba, porque no sólo dialogamos los funcionarios. Necesitamos recabar las voces de actoras claves locales”.

Estela Díaz precisó que “el Gobernador está muy entusiasmado porque desde la mirada de la gestión, él anima mucho a la planificación, la participación social y comunitaria y con la articulación del Estado, desde todas sus áreas, en esta perspectiva”.

Por último, aseguró que “los municipios lo tomaron muy bien, ayer lanzamos el plan en Mar de Ajó con referentes de los distintos distritos de la subregión quinta, hoy estuvimos con actividades en Mar del Plata y abrimos una subsede, donde está la delegación del ministerio de Trabajo. Esto es seguir construyendo cercanía a los territorios, encontramos una enorme recepción”.