Estela Díaz: “Abrazo el feminismo popular, en el barro y en el barrio”

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, reflexionó con Marcelo Figueras en Plegarias Atendidas por Radio Provincia sobre la historia y presente del movimiento de mujeres.

La ministra estuvo en el estudio Antonio Carrizo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a pocos metros del Congreso Nacional, donde la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Interrupción Legal del Embarazo.

Estela Díaz dijo que vivió la jornada con “entusiasmo y tranquilidad» y sobre el proyecto de ley afirmó que “la discusión no es aborto sí, o aborto no. La discusión es si el aborto va a ser clandestino o va a ser legal. Una ley no obliga a nadie”.

Por otro lado, aseguró que “hay muchos feminismos. Todas las legislaciones que amplían derechos de mujeres se construyeron de modo transversal. El tema está en qué Estado queremos. A mi me identifica el feminismo popular, que se piensa desde una mirada de sociedad. El norte de la justicia social es con perspectiva de género. Abrazo el feminismo popular, en el barro y en el barrio, devenido en movimiento de masas”.

Recordó a Eva Perón, como una feminista clave en la historia de nuestro país y destacó que “Evita no sólo plantea el voto femenino, sino la organización y la participación, pide que las mujeres sean elegidas. También hay una politización de lo doméstico. Hay un Estado presente que se completa en la casa”.

Más adelante, al analizar la importancia de la lucha de las mujeres en nuestra historia, destacó que “las Madres y Abuelas fueron una bisagra. El hijo que buscaban fueron todos los hijos y la politización de la maternidad fue la resistencia a la Dictadura. Eso marcó el derrotero democrático”.

Sobre la coyuntura actual y el Frente de Todos, Estela Díaz recalcó que coincide con la lectura que hace Cristina Kirchner: “La sociedad demanda un proyecto nacional, popular y feminista. Nos merecemos este derecho, en el año de los derechos humanos. Es una deuda de la democracia”.

Por último, a un año de haber asumido el gobierno, sintetizó su mirada sobre el futuro: “Tenemos el desafío de que al hablar de género no sólo hablamos de mujeres y de violencia. Eso tuvo una intencionalidad política, incentivada en el macrismo, de poner a la mujer en el lugar de víctima únicamente. Otro desafío es cómo ligar lo nacional y popular al feminismo. Esto es lo que anima nuestra gestión. La burocracia del Estado sigue siendo patriarcal y tenemos que construir contracultura cuando pensamos un Estado de otro tipo. Aspiramos a que en la sociedad reine el amor y la igualdad. Eso es feminismo”.