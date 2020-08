Esteban Bullrich se justificó tras el polémico Zoom del Senado: “Estaba jugando con mis hijos y quedó la foto”

El senador dio su versión sobre la aparición de una gigantografía en la comisión de la Cámara alta.

Ayer por la tarde, el senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, protagonizó un hecho insólito. Al momento de hablar en la comisión del Senado organizada por Zoom, el funcionario no respondió inmediatamente y cuando lo hizo apareció con una foto, como una especie de gigantografía, detrás de él. Bullrich justificó hoy la situación en una entrevista televisiva en donde explicó que, minutos antes de la reunión, jugó con sus hijos y “quedó la foto”.

El senador dialogó con el canal A24 y en la conversación explicó que no fue intencional la aparición de su foto de fondo. “Fue una comisión a las dos de la tarde y había estado jugado con mis hijos en Zoom. Tengo cinco hijos y todos tienen sus Zoom. Y quedó la foto”, justificó Esteban Bullrich luego de ser duramente criticado en redes sociales. Además señaló que la foto de fondo tenía la misma ropa que él en el momento de hablar en comisión.

“Estábamos jugando en el previo y quedó la foto en la función de fondo virtual”, indicó el senador bonaerense. Bullrich recalcó que estuvo presente en todo momento durante la reunión y que no fue un acto para escapar a la situación. “Estuve en la comisión, participé de la comisión, están mis discursos, son públicos, está la grabación”, justificó el funcionario. Y agregó: “Me parece que acá se quiere poner un árbol para tapar un bosque”.

Lamentó lo sucedido

El funcionario lamentó lo ocurrido y también señaló que lo polémico no debería haber sido su situación sino que “todavía, a esta hora, no tenemos el dictamen de la reforma judicial que impuso el oficialismo, es vergonzoso más que polémico”, arremetió Bullrich. Cabe resaltar que los senadores y diputados de Juntos por el Cambio están en contra de la reforma judicial y subieron un video en conjunto para demostrarlo

Además, el senador expresó su postura en sus redes sociales: “Lamento haber distraído la atención de lo que importa. Hoy el oficialismo avanzó con la reforma judicial dándole dictamen (al que no pudimos acceder) a un proyecto que busca dar impunidad a algunos y que no resuelve los verdaderos problemas de la gente”. Igualmente, sobre todo en Twitter, se generaron varios memes sobre el doble de Bullrich y fue tendencia nacional en la misma red social.