Esta es la fecha en que estrenarán Avatar 2 y sus secuelas.

Según lo que se rumora en las calles de Hollywood, el revolucionario filme Avatar está muy cerca de obsequiarnos una segunda entrega del universo donde se ubica el planeta Pandora.

Esta secuela muestra mucho más cerca lo que James Cameron quiso enseñar en la primera; en Avatar 2, se dará vida a terrenos inéditos del planeta de los hombres azules.

Para esta entrega estará Ronal, un ser que habita debajo del agua, en los arrecifes del océano y que pertenece al clan matkayna; este personaje estará encarnado por Kate Winslet.

En esta fotografía aparece Winslet caminando por el suelo de un tanque de agua, elevando una tela con la que parece que tiene alas. Ahora, la actriz ha hablado sobre su experiencia grabando ese momento, y ha reconocido que daba “bastante miedo”.

From Kate Winslet's recent interview in @THR: “I had to learn how to free-dive to play that role in Avatar, and that was just incredible. My longest breath hold was seven minutes and 14 seconds, like crazy, crazy stuff.” pic.twitter.com/ZYAmZdNgHS

— Avatar (@officialavatar) October 26, 2020