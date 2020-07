Espionaje M: Gustavo Arribas negó haber ordenado maniobras ilegales y reiteró que ya fue sobreseído

La estrategia de Arribas es similar a la que esgrimió Silvia Majdalani, ex subdirectora, quien además recusó a la fiscal del caso, María Cecilia Incardona.

El ex director sostuvo que las tareas de vigilancia que se hicieron en el Patria fueron legales, autorizadas en aquel momento por el juez Federico Villena, y qué por ese hecho ya fue sobreseído por el juez de Comodoro Py, Marcelo Martinez de Giorgi; alegó “cosa juzgada”.

Acompañado por el abogado Alejandro Perez Chada, el letrado que representó al ex presidente Mauricio Macri en causas judiciales, Arribas intentó despegarse de Alan Ruiz, quien era el jefe de Operaciones Especiales, y a quien otros ex agentes apuntaron como quien recibía las ordenes de él y de Majdalani para luego bajarlas.

Arribas aseguró al juez que se enteró por los medios que se hicieron maniobras de espionaje ilegal a Cristina Kirchner.

Antes de ser indagado, la defensa de Gustavo Arribas había planteado que el caso de que continúe la investigación, la misma debería estar radicada en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, algo que debería resolver la jueza de Comodoro Py María Eugenia Capuchetti.

Arribas llegó al juzgado decidido a no responder preguntas. Solo realizó una exposición rechazando de manera enfática las acusaciones.

La situación procesal del ex titular de la AFI y la de su segunda es comprometida. En la causa hay declaraciones que apuntan a su persona, como la del ex director de Contrainteligencia, Martín Coste, quien aseguró que “si no había obediencia no se podía trabajar”.

Coste, en la declaración ante la Bicameral de Inteligencia, apuntó a Silvia Majdalani como la verdadera directora general de operaciones a la que todos los jefes de las distintas áreas reportaban.También habló de la Dirección de Jurídicos, una de las estructuras más fuertes en la gestión Arribas-Majdalani, dirigida por Juan De Stéfano, un hombre de Daniel Angelici, vinculado a Arribas.