Espionaje ilegal: Las pruebas que el juez Villena le mostró a Bruera

El ex intendente de La Plata Pablo Bruera estuvo más de dos horas reunido con el juez federal Federico Villena, quien le exhibió materiales que indicarían que fue víctima del espionaje ilegal realizado desde la AFI durante la gestión Cambiemos. En exclusiva, Urgente24 tuvo acceso a parte de ese material, que compromete a la ex funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo y al ex secretario de Asuntos Municipales del gobierno bonaerense, Alex Campbell. El ex jefe comunal solicitó ser tenido como querellante en la causa.